Großes Chaos und Jackendiebstahl nach dem &ME Auftritt im Berliner Funkhaus. Lange Warteschlangen, fehlendes Personal und wütende Gäste schildern massive organisatorische Versäumnisse.

Massive organisatorische Zusammenbrüche und der Vorwurf von Jackendiebstählen haben einen Auftritt des DJs &ME im Berliner Funkhaus überschattet. Sozialen Medien zufolge wurden Besucher von extremer Unprofessionalität überrascht, während sie versuchten, die Veranstaltung zu verlassen. Der Kontrast zwischen dem weltweiten Erfolg des Künstlers und der chaotischen Abwicklung vor Ort wurde besonders scharf kritisiert.

Ablauf der Veranstaltung und technische Details

Der Auftritt von &ME, einem Mitglied des renommierten DJ-Kollektivs Keinemusik, fand in der Nalepastraße im Berliner Südosten statt. Keinemusik hat in den letzten Jahren international an Bekanntheit gewonnen und verfügt auf Instagram über mehr als 1,3 Millionen Follower. Die hohe Nachfrage spiegelt sich in der großen Zahl der Gäste wider, die am Samstagabend zur Party kamen.

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Kritik an Infrastruktur und Service-Qualität

Gäste berichteten von erheblichen Engpässen bei der Eingabe der Garderobe und an der Bar. Laut Schilderungen auf Instagram musste man rund eine Stunde anstehen, da angeblich nur eine einzige Garderobe zur Verfügung stand. Auch die Bedienung an den Bars sei über einen sehr langen Zeitraum verzögert gewesen, was die Frustration unter den Besuchern weiter anheizen sollte.

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Personalmangel und Diebstahlvorwürfe

Als die Gäste gegen die frühen Morgenstunden nach Hause wollten, stellten sie fest, dass das Personal an der Garderobe nicht mehr anwesend war. Die Abgabe der Jacken oblag den Besuchern selbst, was zu regelrechten Suchaktionen führte. Dabei kam es offenbar zu Diebstählen, wie ein User auf Instagram mitteilte: Meine tausend Euro teure Jacke sei verschwunden, so der berichtete Vorfall.

Reaktionen der Beteiligten und Öffentlichkeitsdruck

Ein weiterer Nutzer beschrieb die gesamte Organisation vom Einlass bis zu den Bars als die schlechteste, die er je erlebt habe. Keinemusik hatte zeitweise einen Offiziellen Statement des Veranstalters auf seiner Plattform eingefordert, dieser Beitrag wurde jedoch zwischenzeitlich gelöscht. Weder Keinemusik noch die Leitung des Funkhauses reagierten am Dienstag auf Anfragen der Presse.