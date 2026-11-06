Chaos im Training: Hadjars Sitz wackelt und Audi-Piloten fallen aus

Isack Hadjar kämpft mit wackelndem Sitz, während Audi-Ersatzpilot Freddie Slater nach sieben Runden aussteigt. Einblicke in technische Probleme bei Red Bull und Cadillac in São Paulo.

Während der Trainingsfahrten zum Großen Preis von São Paulo, der am kommenden Sonntag um 18 Uhr ausgestrahlt wird, zeigen sich bei mehreren Fahrern deutliche technische und technische Unzulänglichkeiten. Isack Hadjar von Red Bull meldete seinem Team direkt am Funk, dass sich sein Sitz bewegt und er diese Bewegung spürt. Zudem klagte er über inakzeptable Schaltprobleme und später über Lenkungsfehler, die er jedoch humorvoll als Work-Out bezeichnete.

Technische Probleme bei Red Bull und Audi

Die technischen Schwierigkeiten beschränken sich nicht nur auf den schwedischen Fahrer. Auch bei Audi traten erhebliche Probleme auf, als Freddie Slater, der 18-jährige Ersatzpilot, das Fahrzeug steuerte. Slater, der für den verletzten Nico Hülkenberg einspringt, musste nach nur sieben Runden aufgeben. Er teilte mit, dass sich das Auto einfach ausgeschaltet habe. Dies ist nicht der erste technische Vorfall für Slater, der bereits in Mexiko vor einer Woche Probleme mit seinem Fahrzeug hatte.

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Neue Gesichter und Ersatzfahrer im Einsatz

Die Startaufstellung des Trainings wurde zudem durch verschiedene Ersatzfahrer geprägt. Charles Leclerc von Ferrari verpasste die Medientermine, da er erst vor Kurzem Vater einer Tochter wurde. Für ihn übernahm Dino Beganovic das Cockpit, musste jedoch nach elf Runden aufgrund von Auto-Problemen in die Box zurückkehren. Auch bei Cadillac kam ein Ersatzfahrer zum Einsatz, wobei Colton Herta nach einigen Unstimmigkeiten endlich die Chance bekam, für die Zukunft fest im Team zu sitzen.

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Strategische Manöver und Gefahrenpotential

Neben den technischen Defiziten gab es auf der Strecke auch sicherheitsrelevante Vorfälle. Arvid Lindblad, der für Racing Bulls antrat, nahm eine Abkürzung und erläuterte dies hinterher. Er gab an, auf Nummer sicher gehen zu wollen, und betonte, dass er Max Verstappen oder Kimi Räikkönen nicht durchgelassen hätte, da dies als sehr gefährlich eingestuft worden wäre. Diese Situation verdeutlicht die hohen Anforderungen an die Fahrer und die Notwendigkeit von präzisen Entscheidungen auf der Rennstrecke.

Ausblick auf das kommende Rennen

Trotz der zahlreichen Probleme während des Trainings bleiben die Erwartungen an das Rennen hoch. Die technischen Herausforderungen bei Red Bull, Audi und Ferrari zeigen, dass keine Mannschaft komplett fehlerfrei agiert. Die Fahrer müssen ihre Fahrzeuge bis zum Rennen optimiert bekommen, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Medien bleiben gespannt, wie sich die Situation bis zum Rennsonntag entwickelt und ob die Teams die Probleme in den Griff bekommen können.