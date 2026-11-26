Das Pokalspiel zwischen Besiktas Istanbul und Be'er Scheva in Georgien brach ab. Geopolitische Spannungen und eine Palästina-Flagge führten zu Ausschreitungen und Polizeieinsätzen.

Das Fußballspiel zwischen dem türkischen Verein Besiktas Istanbul und dem israelischen Klub Be'er Scheva in der georgischen Stadt Batumi wurde am späten Abend unterbrochen, als sich gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Gastgeber und den Sicherheitskräften ereigneten. Der Schiedsrichter pfiff die Partie in der 45. Minute bei einem Stand von 0:0 ab, nachdem die Stimmung auf den Rängen und vor der Bühne der georgischen Polizei außer Kontrolle geraten war.

Sicherheitsgründe als Auslöser für den Spielort

Die Wahl des Austragungsortes Georgien für dieses UEFA Conference League-Hinspiel war nicht willkürlich, sondern eine direkte Reaktion auf die angespannte geopolitische Lage. Aufgrund des andauernden Kriegs im Nahen Osten und der damit verbundenen Sicherheitsbedenken gegenüber dem israelischen Gegner Be'er Scheva hatte die UEFA das Spiel von Israel nach Batumi verlegt. Diese Entscheidung prägte die Atmosphäre im Stadion bereits vor dem ersten Pfiff, da die Fans beider Lager und der lokalen Bevölkerung die politischen Implikationen des Aufeinandertreffens sehr bewusst wahrnahmen.

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Noch vor dem Anpfiff zeigten sich die spannungsgeladenen Verhältnisse in der georgischen Schwarzmeerstadt deutlich. Anhänger von Besiktas Istanbul zogen durch die Straßen von Batumi mit einem Transparent, auf dem deutlich "Widerstand gegen die Besatzung - Freiheit für Palästina" zu lesen war. Diese Geste, die direkt im Vorfeld der Partie erfolgte, sorgte für erhebliches Aufsehen und legte den Grundstein für die folgenden Konflikte innerhalb des Stadions.

Kontroverse um die Palästina-Flagge und Polizeieinschreiten

Der konkrete Auslöser für die gewaltsame Eskalation während des Spiels war laut Berichten eine Palästina-Flagge, die auf den Tribünen gezeigt wurde. Zwei Anhänger von Besiktas hatten sich mit dieser Fahne in pose gestellt, woraufhin die georgische Polizei eingeschritten ist, um die Flagge zu sichern und den Vorfall zu unterbinden. Dieses Eingreifen der Behörden wurde von den anwesenden Fans sofort als Provokation gewertet und führte zu einer schnellen Radikalisierung der Situation auf den Rängen.

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Die georgischen Sicherheitskräfte versuchten, die Ordnung wiederherzustellen, doch die Reaktion der Besiktas-Anhänger war heftig und organisiert. Videoaufnahmen, die sich anschließend rasch in den sozialen Netzwerken verbreiteten, zeigen, wie Fans wild auf die Polizei einprügelten und Stühle in Richtung der Beamten warfen. Um sich zu schützen und die Angreifer zurückzudrängen, setzten die Polizisten Pfefferspray ein, was die Gewalt weiter anheizte und letztlich zur Unterbrechung der Partie führte.

Proteste des türkischen Klubs und diplomatische Spannungen

Nach dem Abpfiff reagierte der türkische Verein Besiktas Istanbul sehr schnell und erhob schwere Vorwürfe gegen die georgischen Behörden. Über den offiziellen Instagram-Auftritt des Vereins kritisiete man das Vorgehen der Sicherheitskräfte scharf. Die Vereinsführung erklärte, das Spiel sei aufgrund der "unverhältnismäßigen Gewalt der georgischen Polizei" gegen die eigenen Fans unterbrochen worden. Diese Darstellung stellt die offizielle Version der georgischen Seite heraus, die von einem notwendigen Schutz des öffentlichen Ordnung spricht.

Zusätzlich zu den Ausschreitungen fiel auch das sportliche Protokoll aus. Direkt vor Spielbeginn verzichteten die Spieler von Besiktas Istanbul auf den üblichen Handschlag mit den Gegnern von Be'er Scheva. Diese Geste des Protests vor dem Anpfiff unterstrich die politische Dimension des Spiels, die den sportlichen Wettkampf komplett überschattet hat und zu einer diplomatischen Reibungsfläche zwischen den Verbänden geworden ist.

Auswirkungen und weitere Verfahren

Der Vorfall in Batumi hat weitreichende Folgen für das weitere Turnier der UEFA Conference League. Nicht nur die sportliche Austragung des Hinspiels ist nun hinfällig, sondern auch das Image der UEFA als unparteiischer Sportverband wird in Mitleidenschaft gezogen. Die Verantwortlichen müssen nun klären, wie mit der ausbleibenden Heimniederlage für Be'er Scheva verfahren wird und ob weitere Sanktionen gegen Besiktas Istanbul verhängt werden.

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Für die Bewohner von Batumi bleibt die Situation unsicher, da der Tourismus und das Image der Stadt als gastfreundlicher Austragungsort für internationale Sportevents durch die gewaltsamen Szenen leiden könnten. Die georgische Polizei steht vor der Aufgabe, die Verantwortung für das gewaltsame Vorgehen gegen die Fans nachzuvollziehen und möglicherweise Disziplinarmaßnahmen gegen die beteiligten Beamten einzuleiten, falls die Vorwürfe der unverhältnismäßigen Gewalt bestätigt werden.

Die genaue Ursache für die anfängliche Provokation bleibt weiterhin Gegenstand von Untersuchungen. Während die Fans behaupten, dass das Entfernen der Flagge durch die Polizei der Auslöser war, stützen andere Berichte die Ansicht, dass die intensive politische Hetze im Vorfeld, inklusive der Transparente und der Verweigerung des Handschlags, die Stimmung im Stadion nachhaltig vergiftet hat. Bis zur endgültigen Klärung durch die UEFA bleiben das Ergebnis und die Zukunft des Wettbewerbs für beide Vereine ungewiss.