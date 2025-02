Chaos in den US-Behörden: Massenentlassungen unter Musk und Trump

Die Massenentlassungen in den US-Behörden, die von Tech-Milliardär Elon Musk und Präsident Donald Trump vorangetrieben werden, sorgen für Chaos und Verwirrung. Betroffene Bürger berichten von skurrilen Kündigungsverfahren, und Gerichte werden mit einer Flut von Klagen überlastet. Ein besonders auffälliger Fall betrifft die US-Atomsicherheitsbehörde NNSA, bei der es zu unvorhergesehenen Entlassungen kam, die teilweise bereits rückgängig gemacht wurden.

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Vereinigten Staaten breiten sich die Folgen der Massenentlassungen aus, die von Tech-Milliardär Elon Musk und Präsident Donald Trump vorangetrieben werden. US-Medien berichten über die Erfahrungen betroffener Bürger, die oft skurrile Details schildern, wie die Kündigungen vollzogen wurden und welche Auswirkungen sie haben. Gleichzeitig häufen sich Klagen vor Gerichten im ganzen Land. Ein besonders auffälliger Fall betrifft die US-Atomsicherheitsbehörde NNSA .

Laut einem CNN-Bericht wurden Donnerstagnacht (Ortszeit) etwa 300 Mitarbeiter der Behörde entlassen. Am Freitag begannen die Behörden, die Entlassungen rückgängig zu machen. anonyme Quellen zufolge wussten die Verantwortlichen für die Kündigungen nicht genau, welche Aufgaben die betroffenen Mitarbeiter innehatten. Die NNSA (Nationale Behörde für Nukleare Sicherheit) gehört zum Energieministerium und überwacht den Bestand von Tausenden Atomwaffen in den USA. Sie ist verantwortlich für die Wartung und Sicherheit der Sprengköpfe und beaufsichtigt auch den Bau neuer Nuklearwaffen. Nach einem Bericht des öffentlichen Rundfunks NPR ist die NNSA auch damit befasst, Terroristen und Schurkenstaaten daran zu hindern, sich waffenfähiges Plutonium oder Uran zu beschaffen. Das Team von Tech-Milliardär Musk mit der Bezeichnung Doge (Department of Government Efficiency) durchforstet gerade eine US-Behörde nach der anderen. US-Präsident Donald Trump hatte Musk beauftragt, die Regierungsausgaben zu überprüfen und zu kürzen. Beide behaupten ohne Beweise, dass dabei neben Milliarden an Geldverschwendung auch Betrug festgestellt wurde. Selbst das Militär macht Trump und Musk nicht aus. Die Opposition wehrt sich dagegen. \u201cHerr Musk, dies ist kein Tech-Startup\u201d, sagte der demokratische Senator Chuck Schumer. Musk habe keinerlei Berechtigung, Staatsbedienstete zu feuern. Doch die Opposition scheint bisher machtlos zu sein. Musks Leute, laut Trumps Beschreibung\u201cGenies in Unterhemden\u201d, gehen rigoros vor. Die Kündigungen erfolgen ohne Fristen. Allein am Freitagnachmittag wurden laut 'Washington Post' in der Umweltbehörde EPA 388 Menschen entlassen. Eine Alleinerziehende erzählte, wie ihre Kündigung abends um 22.30 Uhr per E-Mail hereinkam. Eine Frau aus dem Wohnungsbauministerium erzählte, wie sie am Freitag zur Toilette ging - als sie zum Schreibtisch zurückkam, waren ihre Zugänge gelöscht. Musks Vorgehen führte zu einer Schließung großer Bereiche der Entwicklungshilfe-Behörde USAID - mit schon jetzt verheerenden Auswirkungen für notleidende Menschen in Entwicklungsländern. Von der Hungerhilfe in Afrika bis zum Wiederaufbau der Ukraine fehlt durch den De-facto-Wegfall des größten Geberlandes in der internationalen Gemeinschaft plötzlich Geld, Personal und Know-how. Die katholische Bischofskonferenz der USA musste 50 Stellen streichen, weil staatliche Subventionen ausbleiben, wie die 'New York Times' berichtet. NPR berichtete unter Berufung auf mehrere aktuelle und ehemalige NNSA-Mitarbeiter, die nicht namentlich genannt werden wollten, dass viele Angestellte mündlich gekündigt worden seien und sofort ihre Schreibtische hätten räumen müssen. Insgesamt sollen demnach mehr als 1.000 Mitarbeiter des Energieministeriums gefeuert worden sein. Erst vor wenigen Tagen hatte es eine Direktive aus dem Weißen Haus gegeben, wonach alle Bediensteten mit Zeitverträgen und in Probezeit entlassen werden sollen. Das könnte bis zu 200.000 Menschen betreffen. Wie viele davon tatsächlich bereits gefeuert sind, ist derzeit nicht klar. Eine Berechnung der 'Washington Post' zufolge könnten allein dieser Maßnahme bereits 14.000 Bedienstete zum Opfer gefallen sein. Gesichert ist lediglich - nach Angaben des Weißen Hauses - die Zahl von 75.000 Staatsdienern, die freiwillig ihre Jobs aufgeben und dafür eine Abfindung mitnehmen. Die Berichte lassen auch einen Blick auf das augenscheinliche Chaos zu, das in den US-Behörden gegenwärtig herrscht. Angekündigte Kündigungsschreiben kamen NPR zufolge nur bei manchen an. \u201cNiemand weiß, ob er gefeuert ist oder nicht\u201d, zitierte der Sender einen anonymen NNSA-Mitarbeiter. Am Freitag seien die Entlassungen unter anderem wegen des entstandenen Chaos ausgesetzt worden. Vom Ministerium bis zum Ranger Das Spektrum der Entlassungen umfasst spektakuläre und weniger spektakuläre Fälle. Nach Angaben der 'Washington Post' wurden etwa Hunderte Menschen einer Behörde des Energieministeriums entlassen, die Stromrechnungen bearbeiten. Im Finanzministerium sollen 9.000 Menschen gehen, die Steuern kassieren. Und im Gebirgsbundesstaat Wyoming sei ein Mann gefeuert worden, der seit Jahren darauf schaut, dass Wanderer und Bergsteiger nicht ohne geeignete Ausrüstung in die Wildnis aufbrechen.





