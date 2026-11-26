Chaos in Europa League: Spiel unterbrochen: Sitzschalen fliegen, Fan stürzt ab
Heftige Ausschreitungen beim Europa-League-Duell zwischen Besiktas und Hapoel Beer Sheva: Nach Fan-Krawallen und einem schweren Sturz musste die Partie unterbrochen werden.
In der Europa League spielten sich völlig irre Szenen ab! Als Hapoel Beer Sheva und Besiktas Istanbul aufeinandertrafen, herrschte im Publikum plötzlich der pure Ausnahmezustand.
Ungefähr 25 Minuten war der Ball erst im Spiel, da musste der Schiedsrichter das Match auch schon vorläufig stoppen. Auslöser hierfür waren massive Randale unter den Zuschauern. Besonders brisant: Das Aufeinandertreffen fand überhaupt nicht auf türkischem Boden statt. Aus Angst um die Sicherheit wurde der Austragungsort extra nach Georgien verschoben.
Allerdings eskalierte es auch am neuen Spielort massiv. Beide Gruppierungen der Anhänger lieferten sich heftige Gefechte auf den Rängen. Zahlreiche Plastikstühle wurden gewaltsam aus der Verankerung gebrochen, als Wurfgeschosse genutzt und komplett demoliert. Um die rivalisierenden Blöcke auf Abstand zu bringen, rückten mehrere Hundert Einsatzkräfte der Polizei an.
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