Polizeieinsatz und Pfefferspray bei FSG Salza gegen Eintracht Sondershausen. Ultras von Wacker Nordhausen zündeten Rakete, Fans blockiert.

Bei einem Regionalspiel der Thüringer Landesklasse zwischen FSG Salza und Eintracht Sondershausen kam es zu tumultartigen Szenen, die einen massiven Polizei einsatz erforderlich machten. Das Duell endete mit einem 0:1-Erfolg für Eintracht Sondershausen, war jedoch primär für die chaotischen Vorfälle vor und während des Spiels in Erinnerung geblieben. Über vierzig Beamte sicherten das Umfeld des Stadions ab, da die Straße davor abgesperrt werden musste, um die Sicherheit der Anwesenden zu gewährleisten.

Auslöser waren Fans von Wacker Nordhausen

Die Spannungen entstanden nicht durch eine traditionelle Rivalität zwischen den beiden spielenden Vereinen, sondern durch den Besuch von Anhängern des Ex-Regionalligisten Wacker Nordhausen. Da das eigentliche Spiel der Ultras in Arnstadt ausgefallen war, nutzten sie die Gelegenheit für einen Ausflug zum Stadtteilklub FSG Salza, der auf Wackers Erzrivalen Eintracht Sondershausen traf. Drei Minuten vor dem Ende der Partie eskalierte die Situation, als ein Ultra eine Feuerwerksrakete zündete und diese auf das Spielfeld schoss. Dieser Akt kippte die Stimmung drastisch und führte zu sofortigen Konfrontationen.

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Polizeieinsatz mit Pfefferspray und Blockaden

Sofort nach dem Abschuss der Rakete stürmten zwei Dutzend Beamte das Spielfeld, um die Situation zu kontrollieren und in Richtung der Fanblöcke vorzudringen. Die Polizei versuchte, die Ultras aus Nordhausen einzukreisen, wobei der Einsatz von Pfefferspray nicht ausblieb. Ordner und Polizisten gingen in die Fanblöcke vor, was zu heftigen Rangeleien führte. Die Situation blieb angespannt, während die Sicherheitskräfte versuchten, die Ordnung wiederherzustellen und die beteiligten Gruppen zu trennen.

Während der Konfrontation versuchten die Wacker-Ultras zu fliehen, liefen dabei jedoch direkt in den Fanblock der FSG Salza. Dort traf die Gruppe auf die erst in diesem Jahr gegründete Fan-Claque der Heimmannschaft, die zum großen Teil aus Kindern und Jugendlichen bestand. Diese jungen Fans sowie ihre Eltern und Ordner wurden rasch von den Sicherheitskräften in Sicherheit gebracht, um weitere Eskalationen und Gefahren für Minderjährige zu verhindern. Der Eingriff der Polizei sorgte schließlich dafür, dass die Ruhe wiederkehrte und die unmittelbare Gefahr gebannt war.

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Spielunterbrezung und Nachwirkungen für den Verband

Das Spiel zwischen FSG Salza und Eintracht Sondershausen war über zehn Minuten unterbrochen, was die sportliche Integrität des Wettbewerbs beeinträchtigte. Die Wacker-Ultras durften das Stadion erst nach dem offiziellen Spielende unter strengem Polizeischutz verlassen. Ob der Thüringer Fußball-Verband aufgrund dieser Vorfälle ein Verfahren gegen die Beteiligten einleitet, ist aktuell noch unklar. Die Thüringer Allgemeine berichtete als Erstes über die Vorkommnisse, die ein deutliches Signal für die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen auch in unteren Ligen darstellen.

Diese Ereignisse verdeutlichen, wie schnell sich friedliche Begegnungen in Sicherheitsrisiken verwandeln können, selbst wenn keine direkte Feindseligkeit zwischen den lokalen Klubs besteht. Die massive Präsenz von über vierzig Polizisten und der Einsatz von Mitteln wie Pfefferspray zeigen die Schwere der Situation. Für den Thüringer Fußball-Verstand bleibt abzuwarten, wie mit den Verantwortlichen und den beteiligten Fans verfahren wird, um solche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.