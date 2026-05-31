Chaos und Gewalt in Paris: Ein Toter, ein niedergestochener Teenager und 780 Festnahmen

Die Nacht der Horror-Nacht von Paris: Ein 17-Jähriger wurde niedergestochen, ein 23-jähriger Motorradfahrer kam ums Leben und 780 Personen wurden festgenommen.

Triumph in Chaos und Gewalt . Die Bilanz der Nacht ist erschütternd: ein Toter, ein niedergestochener Teenager im Koma, 780 Festnahmen und Dutzende verletzte Polizisten. Die Horror-Nacht von Paris .

Während tausende Fans den Titelgewinn von Paris Saint-Germain feierten, eskalierte die Situation in der französischen Hauptstadt völlig. Besonders schockierend: Ein 17-Jähriger wurde nahe der Champs-Élysées mehrfach niedergestochen. Nach Angaben der Ermittler wurde der Jugendliche in den frühen Morgenstunden von vier Personen attackiert. Der Angriff soll in direktem Zusammenhang mit den Fußball-Ausschreitungen stehen.

Der Teenager fiel ins Koma und wurde auf der Intensivstation behandelt. Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen, gegen die wegen versuchten Mordes ermittelt wird. Völliges Chaos auf den Straßen der französischen Hauptstadt, hier liegt ein Motorrad auf dem Boden, im Hintergrund werden Feuerwerkskörper gezündet. Fast zeitgleich kam ein weiterer Mensch ums Leben.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer, der die PSG-Feierlichkeiten begleitet hatte, prallte auf dem Pariser Stadtring gegen einen Betonblock und starb noch am Unfallort. Der Pariser Stadtring war in der Nacht mehrfach durch feiernde Fans blockiert worden. Trotzdem rasten zahlreiche Motorräder und Motorroller mit hoher Geschwindigkeit durch die Straßen. In anderen Teilen der Hauptstadt lieferten sich Randalierer und Polizei stundenlange Straßenschlachten.

Geschäfte wurden geplündert, Gebäude in Brand gesetzt, Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geschossen, Straßen blockiert und Barrikaden errichtet. Rund 8000 Polizisten waren im Einsatz. Immer wieder griffen die Beamten zu Tränengas und Schlagstöcken, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Nach Angaben der Behörden wurden 780 Personen festgenommen.

Innenminister Laurent Nuez erklärt, dass 57 Polizisten verletzt wurden. Die meisten erlitten leichte Verletzungen. Mindestens sieben Beamte mussten jedoch wegen schwerer Verletzungen behandelt werden. Bei Kontrollen beschlagnahmte die Polizei Schlagstöcke, Messer und weitere potenzielle Waffen





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