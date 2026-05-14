Chaosherrscht in der Serie A: Fünf Teams können noch in die Champions League einziehen, doch Lazio Rom passt das gar nicht.

Die Serie A ist in einem Chaosherbst. Fünf Teams können noch in die Champions League einziehen, doch Lazio Rom passt das gar nicht. Hintergrund: Auf dem Gelände des Olympiastadions in Rom findet derzeit das ATP-Turnier statt. Am Sonntag steigt das Finale im Herren-Einzel. Das Tennis- und Fußballstadion trennen nur wenige hundert Meter. Aufgrund von Sicherheitsbedenken verlegten die römischen Behörden das Rom-Derby im Fußball zwischen AS Rom und Lazio von Sonntagmittag (12.30 Uhr) auf Montagabend (20.45 Uhr). Doch die italienische Liga machte die Änderung rückgängig und schob die Partie zurück auf Sonntagmittag. Lazio selbst ist nicht mehr in den Kampf um die europäischen Plätze involviert. Trainer Maurizio Sarri tobt nach dem Hin und Her und hält das Spiel mittags für einen Fehler. Eine weitere Option: Die Fußballspiele sollen sonntags schon um 12 Uhr angepfiffen werden. Das Tennis-Finale wiederum später, wenn der Großteil der Fußballfans das Stadiongelände verlassen hat.

Der chaosherrscht. Fünf Teams können noch in die Champions League einziehen. Ähnlich wie am letzten Spieltag in der Bundesliga sollen alle Teams am Sonntag gleichzeitig spielen, um Wettbewerbsvorteile für einzelne Teams zu vermeiden.

Doch Lazio Rom passt das gar nicht. Hintergrund: Auf dem Gelände des Olympiastadions in Rom findet derzeit das ATP-Turnier statt. Am Sonntag steigt das Finale im Herren-Einzel. Das Tennis- und Fußballstadion trennen nur wenige hundert Meter.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken verlegten die römischen Behörden das Rom-Derby im Fußball zwischen AS Rom und Lazio von Sonntagmittag (12.30 Uhr) auf Montagabend (20.45 Uhr). Doch die italienische Liga machte die Änderung rückgängig und schob die Partie zurück auf Sonntagmittag. Damit Neapel (Platz 2/70 Punkte), Juventus (3/68), AC Mailand (4/67), AS Rom (5/67) und Como (6/65) parallel spielen können. Lazio selbst ist nicht mehr in den Kampf um die europäischen Plätze involviert.

Dennoch tobt Trainer Maurizio Sarri (67) nach dem Hin und Her: "Ich werde Montagabend kommen. Wenn sie das Derby am Sonntag austragen wollen, komme ich nicht.

" Möglicherweise instruiert Sarri seine Spieler auch, das Spiel zu boykottieren. Sarri weiter: "Ich halte es für einen großen Fehler, das Spiel mittags stattfinden zu lassen. Für fünf Vereine geht es um Millionenbeträge in der Zukunft. Es wäre ein unglaublicher Fehler.

Ich bezweifle, dass ich meinen Job behalten würde, wenn ich solche Fehler machen würde.

" Eine weitere Option: Die Fußballspiele sollen sonntags schon um 12 Uhr angepfiffen werden. Das Tennis-Finale wiederum später, wenn der Großteil der Fußballfans das Stadiongelände verlassen hat





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