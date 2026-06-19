Chaotische Szenen beim WM-Fanfest in Guadalajara

Überfüllung führt zu Unruhen: Beim öffentlichen WM-Fanfest in Guadalajara stürmten Fans das überfüllte Gelände, es kam zu Verletzungen durch fliegende Gegenstände. Die Polizei musste einschreiten.

In Guadalajara herrscht großes Interesse am öffentlichen WM- Fanfest . Die offizielle Veranstaltungsfläche auf der Plaza de la Liberulation ist für 18.000 Besucher ausgelegt, doch die Nachfrage übersteigt die Kapazitäten bei weitem.

Zeitweise musste der Einlass aufgrund der Überfüllung gestoppt werden, was vor den Toren wartende Fans in Wut versetzte. Zuerst versuchten sie, mit Sprechchören die Ordner zu bewegen, die Absperrungen zu öffnen. Als dies nicht geschah, wurden Gegenstände wie Glasflaschen über die Barrieren geschleudert. Videos dokumentieren blutende Besucher, die durch herumfliegende Objekte am Kopf verletzt wurden.

Die genaue Zahl der Verletzten ist noch unklar. Die angespannte Menschenmenge outside drängte weiter nach vorn, die Tore hielten dem Druck nicht stand und Hunderte Fans drangen auf das bereits überfüllte Gelände ein. Es kam zu chaotischen Szenen: Menschen wurden zu Boden gedrängt, überrannt, es gab weitere Verletzungen. Bereits beim Eröffnungsspiel war das Fanfest wegen Überfüllung geschlossen worden, viele hatten das Public Viewing verpasst und es gab Rangeleien.

Deshalb waren die Sicherheitsmaßnahmen für das darauf folgende Spiel verschärft worden, die Polizei hatte große Teile der Innenstadt abgesperrt. Nach dem Vorfall benötigte die Polizei erhebliche Zeit, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Danach verlief der weitere Abend auf dem Fanfest friedlich. Vom Stadion in Guadalajara wurden zunächst keine weiteren Störungen gemeldet





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