Chappie: Sci-Fi-Actioner mit Star-Besetzung und Bekloppten Robotern

"Chappie" ist ein humorvoller Sci-Fi-Actioner mit stilvollen Bildern und einer übergeordneten Story, die ein paar schwerere Geschütze auffährt. Die Beziehung der Rapper zu ihrem Roboter ist das Herzstück des Films, aber es gibt auch firmeninterne Intrigen und die Frage, ob die Polizei-Roboter lieber menschenähnlich oder doch einfach nur gehirnlose Kriegsmaschinen sein sollen.

Dystopien wie in "Fahrenheit 451", Mysterien wie in "Inception", Sci-Fi und fremde Welten wie in "Dune": Spannende Realitätsfluchten faszinieren Annemarie. Ihr wollt kein bierernstes Science-Fiction-Drama schauen, sondern schön bekloppte Robot er-Unterhaltung mit Star-Besetzung?

Dann ist dieser TV-Tipp genau das Richtige für euch ... – und somit ein Film für all diejenigen, die ihre Sci-Fi-Kost gerne auch mal etwas ungewöhnlicher genießen.

"Chappie" könnt ihr am Samstag, den 23. Mai 2026 um 20.15 Uhr auf RTL ZWEI schauen. In der Nacht zum Sonntag gibt es um 2.30 Uhr eine Wiederholung. Wer den humorvollen Sci-Fi-Actioner im Fernsehen verpasst hat, kann natürlich wie immer auch zu Blu-ray oder DVD greifen, oder den Film als VoD streamen.





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