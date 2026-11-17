Die Los Angeles Chargers schlagen die Baltimore Ravens mit 23:20. Justin Herbert dominiert, während die Ravens trotz Derrick Henrys TDs verlieren.

Die Los Angeles Chargers haben am Donnerstagabend eine historische Überraschung gegen die Baltimore Ravens vollbracht und das Spiel mit 23:20 für sich entschieden. Dieser Sieg ist besonders bemerkenswert, da Los Angeles als das schwächste Team der gesamten Liga in die Partie gegangen war. Vor dem Match hatten die Chargers alle acht Saisonspiele der laufenden NFL-Saison verloren.

Quarterback-Duell und Trainer-Vergangenheit

Das entscheidende Duell fand zwischen den Quarterbacks Justin Herbert und Jacoby Brissett statt. Justin Herbert führte die Offense der Chargers an und erzielte den ersten Touchdown des Spiels, indem er einfach in die Endzone lief, da kein Spieler der Ravens ihn daran hinderte. Im Gegensatz dazu zeigte Jacoby Brissett, der neuer Quarterback der Ravens ist, im ersten Viertel keine ansprechende Leistung und kam zu keinem nennenswerten Erfolg.

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Brissett hatte die Ravens erst kürzlich aus Arizona gewonnen, um die schwierige Situation nach vier Niederlagen in Folge zu meistern. Interessant ist zudem die historische Verbindung der beiden Köpfe an der Seitenlinie. Ravens-Trainer Jesse Minter war im Jahr 2023 noch Defensive Coordinator bei Michigan unter Jim Harbaugh. Gemeinsam feierten sie den College-Titel, bevor Minter zu den Chargers wechselte.

Spielverlauf und Touchdowns

Im zweiten Viertel besserte sich die Lage für Jacoby Brissett deutlich. Er verteilte den Football erfolgreich an Running Back Derrick Henry, der daraufhin einen Touchdown erzielte. Dies sorgte für großen Jubel im M&T Bank Stadium. Kurz vor der Halbzeitpausche konnte sich Omarion Hampton für Los Angeles in die Endzone bringen, was zum zweiten Touchdown der Gäste führte.

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Mit einem Vorsprung von 17:10 ging Los Angeles in die Pause. Dies war zum ersten Mal in dieser Saison, dass die Chargers ein solch hohes Ergebnis nach der ersten Halbzeit verbuchen konnten. Die Ravens zeigten jedoch großen Kampfgeist und gaben die Partie nicht auf, sondern hielten das Spiel bis in die letzten Minuten offen.

Entscheidende Momente und Saisonbilanz

Zu Beginn des vierten Viertels gelang Derrick Henry sein zweiter Touchdown für die Baltimore Ravens. Mit diesem wichtigen Punkt schmolz die Distanz auf das Scoreboard, doch reichte es am Ende nicht mehr, um die Wende herbeizuführen. Die Ravens mussten sich am Schluss knapp mit drei Punkten Unterschied geschlagen geben.

Für die Los Angeles Chargers ist dieser Sieg ein wichtiger psychologischer Durchbruch nach einer Serie von acht Niederlagen. Justin Herbert zeigte erneut seine Klasse als Leading Quarterback. Die Ravens hingegen bleiben auf der Suche nach der ersten Saisonniederlage ihrer Gegner, die jetzt auch bei Los Angeles gefunden wurde.