Chariots of Fire: Warum Vangelis' Melodie bekannter ist als der Film

Die Musik von Vangelis zu 'Die Stunde des Siegers' prägt bis heute Olympia, Fernsehen und Komödien. Der Film selbst gerät dagegen zunehmend in Vergessenheit.

Die Filmmusik zu 'Die Stunde des Siegers' gilt als eines der bekanntesten Musikstücke der Kinogeschichte. Der Komponist Vangelis schrieb das Stück für den Film, der 1981 mehrere Oscars gewann. Heute kennen die Melodie, die unter dem Titel 'Chariots of Fire' bekannt ist, deutlich mehr Menschen als den Film selbst.

Der Film gewann 1981 mehrere Oscars, darunter die Auszeichnung als Bester Film. Die Musik hat sich jedoch weit stärker im kollektiven Gedächtnis festgesetzt als das Sport-Historiendrama. Ein Oscar garantiert also nicht, dass ein Film über Jahrzehnte bekannt bleibt.

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Synthesizer-Musik brach mit den Konventionen

Vangelis setzte bei der Komposition auf Synthesizer und Ambient-Klänge statt auf ein wuchtiges Orchester. Das war für Historienfilme der 1980er-Jahre ungewöhnlich, denn dort waren große Orchesterwerke üblich.

Die Komposition vereint eingängige Klaviermelodien mit Synthesizerklängen. Laut dem Bericht wurde Vangelis' Werk 1982 als erste Synthesizer-Filmmusik mit einem Oscar ausgezeichnet. Damit stand der Komponist für einen klaren Bruch mit den Gewohnheiten der Branche.

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Ein Musikvideo zeigt Vangelis am Klavier, mit Zigarette und Kaffee, während im Hintergrund Sportszenen aus dem Film laufen. Die Szenen wirken bewusst unbekümmert und verstärken den typischen Look der 1980er-Jahre.

Olympia und Parodien halten die Melodie präsent

Die Musik wird vor allem mit den Olympischen Spielen verbunden. Die BBC nutzte 'Chariots of Fire' für ihre Berichterstattung über die Olympischen Sommerspiele 1984 und 1988.

Zur Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012 stand das Stück im Mittelpunkt. Es wurde von einem Orchester unter der Leitung von Sir Simon Rattle gespielt. Am Synthesizer war außerdem Mr. Bean zu sehen, der sich zwischendurch in die Melodie hineinträumt.

Auch im Film blieb das Stück präsent, meist in parodistischem Kontext. Komödien griffen die Musik für pseudo-sportliche Sequenzen und glorreiche Zeitlupen auf. Ein Beispiel ist eine Komödie aus dem Jahr 2003.

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Warum die Melodie die Erinnerung an den Film überdauert

Die Melodie überdauert den Film, weil sie bei Sportereignissen, im Fernsehen und in Komödien immer wieder erklingt. Diese wiederkehrende Präsenz macht sie für neue Generationen vertraut, auch wenn der Film selbst seltener gesehen wird.

Die Quellen nennen zudem weitere Hinweise auf die Bekanntheit des Stücks. Es heißt, dass nahezu jeder die Melodie schon einmal gesummt hat. Diese Aussage stammt aus einem Beitrag, der die Melodie als eines der berühmtesten Stücke der Film- und Fernsehgeschichte beschreibt.