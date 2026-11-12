Heyo Kroemer kritisiert die mangelnde Krisenvorsorge deutscher Krankenhäuser im Vergleich zu europäischen Nachbarn und fordert einheitliche Regeln für Katastrophenfälle.

Heyo Kroemer, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Charité, hat eindringlich vor den unzureichenen Vorbereitungsmöglichkeiten des deutschen Gesundheitswesen s auf Katastrophenfälle gewarnt. Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, die ihre Kliniken eng mit Militär und Verwaltung vernetzen, fehle es Deutschland an verbindlichen Absprachen. Der Experte betonte dies nach einer Zusammenkunft mit Spitzenvertretern europäischer Universitätskliniken in Frankreich, wo die Strukturen für den Ernstfall bereits klar geregelt sind.

Vergleich mit europäischen Vorbildern in Paris

In Frankreich, Dänemark und Finnland existieren klare Protokolle, die definieren, welche Krankenhäuser bei spezifischen Schadenslagen welche Patientengruppen versorgen müssen. Heyo Kroemer wies darauf hin, dass sich dort das Gesundheitswesen, das Militär und die Zivilverwaltung verbindlich auf diese Prozesse geeinigt haben. Diese enge Kooperation stellt sicher, dass im Krisenfall Ressourcen effizient und geordnet bereitgestellt werden können, ohne dass es zu Engpässen oder Chaos kommt.

Also read Patchday Adobe: Kritische Lücken mit Höchstwertung bedrohen Connect

Im Gegensatz dazu ist in Deutschland der zivile und militärische Sektor historisch bedingt strikter voneinander getrennt. Obwohl Fachleute der Charité und anderer Kliniken regelmäßig mit Experten der Bundeswehr sowie Sicherheitsbehörden interagieren, fehlt es bisher an der gleichen Verbindlichkeit wie in den skandinavischen oder französischen Modellen. Diese Diskrepanz wird von Sicherheitsexperten und Medizinern gleichermaßen als kritischer Schwachpunkt identifiziert, der dringend behoben werden muss.

Aktuelle Bedrohungen durch Cyberangriffe und Drohnen

Der Handlungsdruck wächst insbesondere aufgrund konkreter Vorfälle, die die Verwundbarkeit kritischer Infrastruktur aufzeigen. Ein jüngeres Beispiel ist der Cyberangriff auf eine Blutbank in Frankreich, bei dem unbekannte Täter die Kühlanlagen manipulierten und statt Kühlen Heizen ließen. Lediglich durch das rasche Eingreifen von Technikern konnte verhindert werden, dass das gelagerte Blutplasma unbrauchbar wurde. Solche Vorfälle verdeutlichen, wie schnell essentielle Versorgungsstränge unterbrochen werden können.

Advertisement

Zusätzlich zu digitalen Bedrohungen sehen sich deutsche Einrichtungen zunehmend mit physischen Angriffen konfrontiert. Seit einigen Monaten sind Verkehrsunternehmen, Energieversorger, Wasser- und Telekommunikationsbetriebe sowie Kliniken gesetzlich verpflichtet, sich vor Drohnenangriffen zu schützen. Das Bundeskriminalamt meldet für das laufende Jahr nahezu 180 Angriffe auf die kritische Infrastruktur, was die Dringlichkeit einer robusten Abwehrstrategie unterstreicht.

Geheimer Gesetzesentwurf und Bundespläne

Die Bundesregierung reagiert auf diese Lage mit dem Versuch, bundesweit einheitliche Regelungen zur Verteilung großer Patientenzahlen im Krisenfall zu etablieren. Neben dem Personaleinsatz sollen auch Vorgaben für den Einsatz von Arzneien und technischer Infrastruktur in Notfällen geschaffen werden. Dieser Entwurf wird jedoch derzeit geheim gehalten, sodass selbst die Vorstände der großen Kliniken noch keinen Einblick in die konkreten Maßnahmen erhalten haben.

Wann der Bundestag über das entsprechende Gesetz abstimmen wird, ist aktuell noch unklar. Trotz dieser offenen Fragen arbeitet die Politik an einem Rahmenwerk, das der Heterogenität der deutschen Krankenhauslandschaft gerecht werden soll. Ziel ist es, sicherzustellen, dass bei einer großen Katastrophe die Patientenversorgung nicht zusammenbricht, sondern nach einem durchdachten Plan weiterläuft.

Erfahrungen aus der Pandemie und Blackout in Berlin

Bereits im Sommer stufte eine Expertenkommission, der auch Heyo Kroemer angehörte, die Hauptstadt Berlin für Katastrophenfälle als unzureichend vorbereitet ein. Als Auslöser für diese Kritik diente der Blackout in Berlin nach einem Brandanschlag im Januar 2026. Die Kommission empfahl die Einrichtung eines Krisenzentrums auf Bundes- und Länderebene sowie die Ernennung eines Chief Resilience Officers, um die Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Advertisement

Trotz aller Defizite zeigte die Coronapandemie laut Heyo Kroemer auch Erfolgsmodelle auf. Das bundesweite Konzept Kleeblatt sorgte dafür, dass Patientenzahlen auf Landes- und Klinikebene fair verteilt wurden. In Berlin etablierte sich zudem das Konzept Save, bei dem die Charité als landeseigene Universitätsklinik und größtes Hochschulkrankenhaus Europas die schwersten Covid-19-Fälle übernahm. Weitere 16 Großkliniken sowie kleinere Häuser wurden dabei gezielt in das System integriert, um die Versorgungs Kapazitäten optimal auszuschöpfen.