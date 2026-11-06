Charité-Pflegekräfte stimmen für unbefristeten Streik bei Verdi

98 Prozent der Charité-Pflegekräfte in der Verdi stimmen für unbefristeten Warnstreik. Der Konflikt dreht sich um den Entlastungstarifvertrag und Unterbesetzung.

Die an der Berlin er Charité tätigen Pflegekräfte, die in der Gewerkschaft Verdi organisiert sind, haben sich in einer entscheidenden Urabstimmung eindeutig für die Bereitschaft zum unbefristeten Streik ausgesprochen. Dieser massive politische und arbeitsrechtliche Schritt resultiert aus dem ausufernden Tarifkonflikt über den sogenannten Entlastungstarifvertrag, der bis Jahresende gelten sollte. Die Ergebnisse der Abstimmung, die am Freitag publik wurden, zeigen eine nahezu einhellige Front der Beschäftigten gegenüber der Klinikleitung und dem Land Berlin.

Massive Zustimmung in der Urabstimmung

Bei der von Verdi durchgeführten Urabstimmung unter den eigenen Mitgliedern an der landeseigenen Universitätsklinik erklärten sich 98 Prozent der teilnahmeberechtigten Mitglieder für streikbereit. Die Gewerkschaft macht keine Angaben zur absoluten Mitgliederzahl, schätzt den Organisationsgrad unter den Pflegekräften jedoch auf vielen Stationen auf etwa 50 Prozent. Diese hohe Beteiligungszahl unterstreicht die Dringlichkeit der Forderungen der Belegschaft, die seit langem über personelle Engpässe und damit verbundene Mehrbelastungen klagt. Die klare Mehrheit gibt der Gewerkschaft das politische Mandat, weitere Eskalationsstufen einzuleiten, falls keine Einigung erzielt wird.

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Konflikt um Entlastungstarifvertrag

Der zentrale Streitpunkt ist die Neuauflage des Entlastungstarifvertrags zwischen Verdi und der Charité-Spitze. Dieser Tarifvertrag, den die Gewerkschaft im Jahr 2021 erkämpft hatte, regelt verbindlich, dass Pflegekräfte bei einer zuvor definierten kritischen Unterbesetzung entschädigt werden müssen. Die Entschädigung kann dabei in Form von Freizeit, zusätzlichen Geldleistungen oder Sachleistungen ausgezahlt werden. Die Charité kündigt diesen Vertrag jedoch zum Jahresende, da sie aufgrund hoher Defizite die finanziellen Mittel nicht länger aufbringen kann, um die vorgeschriebenen Ausgleichszahlungen zu leisten.

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Finanzielle Situation der Charité

Die wirtschaftliche Lage des Krankenhauses verschärft den Tarifstreit erheblich. Die Charité verbuchte zuletzt hohe Defizite, die voraussichtlich durch die laufende Krankenhausreform des Bundes noch weiter ansteigen werden. Das Land Berlin ist hoch verschuldet, was sich direkt auf die Zuweisungen ausrichtet: Kürzlich wurden der Charité Zuschüsse aus dem Wissenschaftshaushalt gestrichen, wodurch auch die Zahl der geplanten Studienplätze reduziert werden muss. Trotz dieser Einschnitte erhält die Großklinik circa 3,1 Milliarden Euro pro Jahr vom Land, von den Krankenkassen und durch Drittmittelgeber. Die Ausgaben lagen 2025 jedoch um 64 Millionen Euro höher als die Einnahmen.

Auswirkungen und weitere Verhandlungen

Die politischen Kräfte in Berlin, darunter die Parteien Linke, Grüne und SPD, hatten sich während der Sondierungsrunden noch einmal klar zur Bedeutung des Entlastungstarifvertrags bekannt. Dennoch bleibt die Finanzlücke ein unüberwindbares Hindernis für die Klinikleitung. In den letzten Wochen mobilisierte Verdi bereits zu tage- und schichtweisen Warnstreiks. Sollten die Verhandlungen mit der Charité-Spitze bald für gescheitert erklärt werden, droht ein unbefristeter Erzwingungsstreik, der massenhaft die Verschiebung von Behandlungen zur Folge hätte und der Charité erhebliche Einnahmeausfälle bescheren würde. Die Klinik verfügt mit 3300 Betten und 25.000 Beschäftigten Europas größte Bedeutung, wobei im Jahr 2025 circa 148.000 stationäre und 853.000 ambulante Fälle versorgt wurden.