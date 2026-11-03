Charité-Streik: 89 Prozent der Ärzte bereit für Warnstreik

Bei der Charité droht ein großer Ärztestreik. 89 Prozent des Marburger Bundes fordern acht Prozent mehr Gehalt, während die Klinik Verluste verbucht. Details zu den Forderungen und der nächsten Verhandlungsrunde.

Bei der Berliner Universitätsklinik Charité droht eine massive Eskalation im Arbeitsverhältnis zwischen dem Klinikbetrieb und dem medizinischen Fachpersonal. Laut internen Umfragedaten des Marburger Bund es haben sich 89 Prozent der befragten Ärzte der landeseigenen Einrichtung ausdrücklich zur Teilnahme an einem bevorstehenden Warnstreik bekannt. Diese klare Mehrheit signalisiert, dass die Spannungen in der medizinischen Versorgung der Hauptstadt auf ein kritisches Niveau angestiegen sind.

Hohe Bereitschaft zum Arbeitskampf bei Ärzten

Die Medizinergewerkschaft Marburger Bund hatte in den vergangenen Wochen systematisch unter ihren Mitgliedern an der Charité nach der Streikbereitschaft gefragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Fast 81 Prozent der Antwortenden gaben an, im Ernstfall auch einen unbefristeten Arbeitskampf aufzunehmen. Ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte diese Prozentzahlen auf Anfrage, verhielt sich jedoch zurückhaltend in Bezug auf die genaue Zahl der Teilnehmer an der Umfrage. Unbestätigten Medienberichten zufolge sind zwei Drittel der insgesamt circa 3000 an der Charité tätigen Ärzte im Marburger Bund organisiert.

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Forderungen und aktuelle Verhandlungsposition

Für die anstehenden Tarifverhandlungen hat der Marburger Bund klare und hohe Forderungen erhoben. Die Ärzte verlangen acht Prozent mehr Gehalt sowie deutlich höhere Zuschläge für Dienste in den Nachtstunden, an Wochenenden und an Feiertagen. Peter Bobbert, der Landeschef der Medizinergewerkschaft, argumentierte kürzlich, dass diese Forderungen den Tarifen an anderen bundesweiten Hochschulkrankenhäusern entsprechen. Dort seien diese Löhne bereits vereinbart worden, ohne dass es zu Streiks habe kommen müssen.

Die Charité steht angesichts dieser Forderungen vor einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Der Vorstand des renommierten Hochschulkrankenhauses verwies auf hohe Verluste, die sich voraussichtlich durch die aktuelle Krankenhausreform des Bundes weiter verschärfen werden. Für das Jahr 2025 sind bereits Defizite in Höhe von 64 Millionen Euro verzeichnet worden. Ein Assistenzarzt stieg zuletzt mit circa 5800 Euro brutto im Monat ein, während der Vorstand der medizinischen Belegschaft ein Gegenangebot von 3,7 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten unterbreitete.

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Konflikte mit der Gewerkschaft Verdi

Neben den medizinischen Fachkräften sind auch die nichtärztlichen Beschäftigten in einen weiteren Konflikt verwickelt. Der Charité-Vorstand hatte den Entlastungstarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi zum Jahresende gekündigt. Verdi vertritt überwiegend das Pflegepersonal und andere unterstützende Mitarbeiter und strebt die Verlängerung dieses Vertrages an, der eine Entschädigung bei hausinterner Unterbesetzung durch Freizeit, Sachleistungen oder Geld regelt. Die Mitglieder der Gewerkschaft stimmen derzeit über die Streikbereitschaft ab.

Das Ergebnis dieser Abstimmung wird am Freitag veröffentlicht. Falls mindestens 75 Prozent der im jeweiligen Betrieb organisierten Mitglieder der Satzung zufolge zustimmen, kann Verdi zu unbefristeten Arbeitsniederlegungen aufrufen. Die Charité äußerte unlängst den Wunsch nach einer zügigen Lösung am Verhandlungstisch. Sollten Behandlungen aufgrund von Streiks verschoben werden müssen, werden die zuständigen Abteilungen die betroffenen Patienten direkt informieren.

Politische Lage und Auswirkungen auf die Versorgung

Die politische Ebene in Berlin erschwert eine schnelle Einigung erheblich. Der noch amtierende Senat verfügt seit der jüngsten Wahl nicht mehr über eine Parlamentsmehrheit. Die Bildung einer neuen Landesregierung wird vermutlich erst in einigen Monaten abgeschlossen sein, was finanzielle Hilfen durch den Senat im Falle weiterer Schulden ungewiss macht. Die Milliardenschulden des Landes Berlin belasten die Haushaltsplanung weiter.

In dieser Woche ist die nächste Runde zwischen den Tarifverhandlern der Medizinergewerkschaft und der Charité-Spitze geplant. Selbst wenn nur ein Teil der organisierten Ärzte die Arbeit niederlegt, könnten aufgrund der komplexen Strukturen kostspielige Behandlungen vorerst abgesagt werden. Die Öffentlichkeit und insbesondere die Patienten in der Hauptstadt müssen daher mit potenziellen Engpässen und Umplanungen im laufenden Gesundheitswesen rechnen.