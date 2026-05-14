Charity Gala mit Weltmeister-Trainer und Friedensnobelpreisträger in der Stuttgart MHP Arena

Eine Charity-Gala mit rund 130 Gästen aus Sport, Kultur und Wirtschaft in der Stuttgart MHP Arena. Weltmeister-Trainer Joachim Löw und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad waren mit dabei. Unter den vielen Unikaten, die bei der Versteigerung für die VfB-Stiftung "Brustring der Herzen" kamen, waren ein getragenes Trikot von Stürmer-Star Deniz Undav (29) aus dem Europa-League-Spiel bei Fenerbahce Istanbul (0:1), ein signiertes Portugal-Trikot von Welt-Star Cristiano Ronaldo (41) sowie ein Duplikat des WM-Pokals von Löw.

Unter dem Motto "Heimspiel für Haltung" trafen sich am Mittwochabend rund 130 Gäste aus Sport , Kultur und Wirtschaft in der Stuttgart MHP Arena. Mit dabei waren auch Weltmeister-Trainer Joachim Löw und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad .

Bei der Versteigerung für die VfB-Stiftung "Brustring der Herzen" kamen viele Unikate unter den Hammer. Darunter ein getragenes Trikot von Stürmer-Star Deniz Undav (29) aus dem Europa-League-Spiel bei Fenerbahce Istanbul (0:1), ein signiertes Portugal-Trikot von Welt-Star Cristiano Ronaldo (41) sowie ein Duplikat des WM-Pokals von Löw, wofür fünfstellige Summen geboten wurden. Der Gesamterlös betrug knapp 95.000 Euro





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