Charles III. in Nordirland: Eine Möwe macht einen 'Luft-Attacke' und hinterlässt einen weißen Fleck auf dem Anzug

König Charles III. wurde bei einem Besuch in Nordirland Opfer einer unfreiwilligen 'Luft-Attacke' und bekam einen Noozschiss auf seiner Jacke. König Charles besuchte verschiedene soziale Projekte des Landes und lobte die freiwilligen Helfer.

Das kleine Malheur nahm er mit Humor! König Charles III. (77) wurde am Mittwoch bei seinem Besuch in Nordirland Opfer einer unfreiwilligen 'Luft-Attacke'. Eine Möwe schickte einen Gruß aus der Luft, hinterließ einen weißen Fleck auf der Anzugjacke des Monarchen.

Der britische König besuchte das malerische Newcastle in der historischen Grafschaft Down, wurde in der Küstenstadt von Royal-Fans herzlich willkommen geheißen. Er schüttelte fleißig Hände, machte Small Talk und merkte dabei gar nicht, dass er einen für alle gut sichtbaren Vogelschiss auf der Rückseite seines Anzugs hatte.

Ein Passant nahm sich ein Herz, wies den König darauf hin, dass sich eine Möwe über ihm entleert hatte – und brachte den coolen King damit keineswegs aus dem Konzept.reagierte laut 'Daily Mail' mit britischem Humor und scherzte: 'Wenigstens ist es nicht auf meinem Kopf gelandet!

'. König Charles bekam neben dem unfreiwilligen Geschenk der Möwe in Newcastle auch ein Glas Honig geschenkt. Darüber freute er sich sehrEin königlicher Adjutant wollte Charles wohl ganz galant einen Mantel reichen, damit er den Möwengruß verdecken kann. Doch der König soll lachend abgewinkt haben.

Dass die Möwe auf seiner Jacke einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte, schien ihn nicht zu stören. Immerhin soll das ja Glück bringen.





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