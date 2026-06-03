Charles Leclerc bleibt bei Ferrari

Der italienische Traditionsrennstall Scuderia bestätigte am Mittwochmorgen, dass Charles Leclerc seinen Vertrag langfristig verlängert hat. Der 28-jährige Monegasse bleibt Teil der Scuderia auch in den kommenden Jahren.

Der italienische Traditionsrennstall Scuderia bestätigte am Mittwochmorgen, dass Charles Leclerc seinen Vertrag langfristig verlängert hat. Der 28-jährige Monegasse bleibt Teil der Scuderia auch in den kommenden Jahren.

Leclerc bekennt sich ebenfalls zu Ferrari und glaubt mehr denn je an das Team. Gemeinsam haben sie unglaubliche Momente erlebt, aber auch einige schwierigere, doch er ist zutiefst dankbar, dass sie Seite an Seite weiter auf ihr gemeinsames Ziel hinarbeiten werden. Leclercs Weg in die Formel 1 begann 2016 in Ferraris Nachwuchsprogramm. Zwei Jahre später gab er beim Schweizer Team Sauber sein Debüt in der Königsklasse.

Nach einer ersten Saison, die er auf Platz 13 der Fahrerwertung abschloss, folgte der direkte Wechsel zu Ferrari, wo er Teamkollege von Sebastian Vettel wurde. Seit 2019 hat Leclerc für die Scuderia bislang acht Grands Prix gewonnen - darunter einmal in Monaco und zwei Triumphe in der italienischen Heimat von Monza. In der laufenden Saison belegt er hinter den Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell den dritten Rang in der WM-Wertung.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagte zur Verlängerung: Charles ist nun schon seit vielen Jahren Teil der Ferrari-Familie, und diese Vertragsverlängerung fühlt sich für uns ganz natürlich an. In diesen Saisons haben wir gesehen, wie er sich weiterentwickelt hat und nicht nur zu einem der stärksten Fahrer in der Formel 1 geworden ist, sondern auch zu einer Person, die vollkommen mit dem Team und allem, wofür Ferrari steht, im Einklang ist.

Wir schätzen sein Talent, wir lieben seine Entschlossenheit und die Art und Weise, wie er jeden Tag mit den Menschen in der Scuderia umgeht, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke. Wir wissen, wie viel ihm dieses Projekt bedeutet, und freuen uns darauf, gemeinsam weiter auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten





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