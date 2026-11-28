Ferrari-Star Charles Leclerc erwartet auf dem Wüstenkurs von Katar kein einfaches Rennen. Der Monegasse betont nach einem schwierigen Auftakt ins Wochenende: Mercedes hat einen grossen Vorsprung.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Charles Leclerc erlebte einen schwierigen Auftakt ins Katar-Wochenende. Ein Dreher im 2. Training sorgte für eine Zwangspause. Denn der neunfache GP-Sieger bretterte dabei durchs Kiesbett und beschädigte damit seinen Unterboden.

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Am Ende musste er sich mit der siebtschnellsten Runde begnügen. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Kimi Antonelli fiel mit einer knappen Sekunde gross aus. Danach gestand der Monegasse gewohnt offen: «Ganz ehrlich, das war ein sehr, sehr schwieriger Tag. Ich glaube, die beste Zeit stellte ich bei meiner ersten FP2-Runde auf, danach konnten wir uns nie wirklich verbessern.