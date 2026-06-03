Charles Leclerc verlängert langfristig bei Ferrari: Vertrauen und Kontinuität für die Zukunft

Der monegassische Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat seinen Vertrag mit der Scuderia Ferrari vorzeitig und langfristig verlängert. Die Entscheidung fällt vor dem Heimrennen in Monte Carlo und unterstreicht die enge Bindung zwischen Fahrer und Team. Beide Seiten betonen die gemeinsamen Ziele und die zuversichtliche Perspektive auf die Rückkehr an die Weltspitze.

Charles Leclerc (28) hat seinen Vertrag mit der Scuderia Ferrari langfristig verlängert, wie der italienische Rennstall am Mittwochmorgen vor dem anstehenden Grand Prix in Monte Carlo mitteilte.

Der Monegasse, der seit 2019 für das traditionsreiche Team antritt, betonte in seiner Stellungnahme die emotionale Bindung zu Ferrari, die bereits in seiner Kindheit begann und sich im Laufe der Jahre zu einer zweiten Familie entwickelt habe. Er blicke voller Zuversicht auf die weitere gemeinsame Zukunft mit dem Ziel, die Formel-1-Weltmeisterschaft wieder nach Maranello zu holen. Bislang konnte Leclerc für Ferrari acht Grand-Prix-Siege feiern und wurde 2022 Vizeweltmeister.

In der aktuellen Saison belegt er hinter den Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell den dritten Platz in der Fahrerwertung. Auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur äußerte sich äußerst positiv über die Vertragsverlängerung. Leclerc sei nicht nur zu einem der stärksten Fahrer der Formel 1 herangewachsen, sondern auch zu einer Persönlichkeit, die voll und ganz mit den Werten Ferraris im Einklang stehe.

Diese Kontinuität sei für die weitere Entwicklung des Teams von enormer Bedeutung, während man gemeinsam auf die Rückkehr an die Weltspitze hinarbeite





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