Charles Leclerc wird zum ersten Mal Vater: Geburt der Tochter Bianca

Formel-1-Star Charles Leclerc und seine Frau Alexandra wurden Eltern. Die Tochter Bianca ist da, während Leclerc zur WM-Qualifikation nach Brasilien reist.

Der monegassische Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat am Mittwoch offiziell bekanntgegeben, dass er zum ersten Mal Vater geworden ist. Zusammen mit seiner Ehefrau Alexandra, die 25 Jahre alt ist, teilte das Paar diese freudige Neuigkeit über ihren Instagram-Account mit. Auf dem veröffentlichten Bild ist ihre neugeborene Tochter Bianca in einem zartrosanen Woll-Strampler und mit süßen Babyschühchen zu sehen, was das Glück des Paares unterstreicht.

Familienfreude vor Saisonfinale

Dieses Ereignis markiert einen positiven privaten Abschluss für den 29-jährigen Rennfahrer, bevor die Formel-1-Saison ihr Ende findet. Im Februar dieses Jahres hatten Charles und Alexandra geheiratet, nun steht die Familie komplett. Es handelt sich bei der neugeborenen Bianca um das erste gemeinsame Kind des Paares. Die Nachricht löste sofort große Begeisterung aus, wobei der Post innerhalb weniger Minuten bereits 1,2 Millionen Likes auf Instagram erhielt und zahlreiche Glückwünsche aus der gesamten Formel-1-Community eintrafen.

Also read Siegchance vernichtet: Charles Leclerc bremst bis zur Karkasse

Konflikt zwischen Karriere und Vaterrolle

Die Geburt der Tochter stellt Charles Leclerc vor logistische Herausforderungen im letzten Teil der Rennsaison. Aktuell liegt der Italiener vier Rennen vor Saisonende auf Platz fünf der Fahrerwertung, zwei Positionen hinter seinem Ferrari-Teamkollegen. Während Kimi Antonelli, ebenfalls 20 Jahre alt, bereits als Weltmeister feststeht, kämpft Leclerc noch um persönliche Erfolge. Er erklärte, dass er nicht glaube, ein komplettes Rennen zu verpassen, aber alles daran setzen werde, so viel Zeit wie möglich zu Hause bei seiner Familie zu verbringen.

Advertisement

Reiseplan und Teamkollege Dino Beganovic

Leclerc kehrte direkt nach dem letzten Rennen in Mexiko am Sonntag umgehend nach Monaco zurück, um bei der Geburt seiner Tochter dabei zu sein. Für das kommende Wochenende in Brasilien bedeutet dies, dass er definitiv beim ersten freien Training fehlen wird. An seiner Stelle wird dort der 22-jährige Schwede Dino Beganovic ans Steuer gehen. Beganovic, der ansonsten in der Formel 2 aktiv ist, übernimmt diesen Startplatz temporär, bis Leclerc wieder zur Verfügung steht.

Rückkehr zur Qualifikation erwartet

Trotz der wichtigen familiären Pflicht wird Charles Leclerc laut eigenen Angaben spätestens zur Qualifikation wieder bei seinem Rennstall erwartet. Er kündigte an, vielleicht etwas später anzukommen, aber unbedingt am Sonntag an den Rennen teilzunehmen. Diese Zusage zeigt seinen starken Willen, sowohl als neuer Vater als auch als Profi-Rennfahrer Verantwortung zu übernehmen und seine Verpflichtungen gegenüber Ferrari wahrzunehmen, sobald die persönlichen Umstände es zulassen.