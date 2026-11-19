Charles Leclerc äußert sich zur Suspendierung von Jonathan McEvoy. Der Ferrari-Fahrer bestätigt keine involvement, kritisiert aber die Sprache im Daily Mail Artikel.

Charles Leclerc hat öffentlich Stellung zum umstrittenen Vorfall bezogen, bei dem der britische Journalist Jonathan McEvoy für den Rest der Formel-1-Saison gesperrt wurde. Der Monegasse erklärte nach dem Rennen in Brasilien, dass ihn die aggressive Rhetorik in der Kolumne des Reporters überrascht habe. Er betonte jedoch ausdrücklich, dass er keinen Einfluss auf die Disziplinarmaßnahmen der FIA genommen habe.

Fahrer-Reaktion auf die Akkreditierungs-Sperre

Leclerc bestätigte gegenüber den Medien, dass er den betreffenden Artikel gelesen hat und von der dort verwendeten Sprache schockiert war. Der Pilot der Scuderia Ferrari wies jedoch darauf hin, dass er nicht an der Entscheidung der F1-Verantwortlichen beteiligt war. Er verwies darauf, dass Fahrer generell an harte Kritik und unangenehme Fragen gewöhnt seien, dies sei Teil des Journalismus. Dennoch habe ihn die spezifische Wortwahl des Autors nachhaltig irritiert.

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Reaktionen von FIA und Medienverbänden

Die Internationale Automobilverbund (FIA) hatte die Sperre ausgesprochen, nachdem festgestellt wurde, dass der Artikel nicht den professionellen Standards für akkreditiertes Pressepersonal entsprach. Chris Dean, der Sportchef der Daily Mail, reagierte wütend auf diese Maßnahme. Er charakterisierte den Eingriff als beispiellosen Angriff auf die Pressefreiheit. Dean warnte davor, dass ein derart unverhältnismäßiges Vorgehen der FIA gegen maßvolle Kritik ein gefährliches Präzedenzfall schaffe.

Parallel dazu forderte die News Media Coalition, eine internationale Vereinigung von Nachrichtenagenturen und Verlagen, die FIA auf, die Sperre umgehend aufzuheben. Die Koalition sieht in der Entscheidung einen gravierenden Eingriff in das Recht der Medien, ihren Beruf nachzugehen. Die Forderung nach der Wiederaufhebung der Maßnahme unterstreicht die ernste Sorge der Branche vor Zensurversuchen durch Sportverbände.

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Eskalation durch weitere Provokationen

Jonathan McEvoy reagierte auf die Sperre nicht mit Reue, sondern verschärfte seine Angriffe weiter. In einer weiteren Kolumne diffamierte er den Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. McEvoy bezeichnete Vasseur als pummeligen kleinen Niemanden und komplett überforderten Clown. Der Reporter behauptete, dies sei die einzige unhöfliche Person, die er in seinen fast 400 Grand-Prix-Einsätzen getroffen habe.

Zudem unterstellte McEvoy dem italienischen Rennstall, sofort in die Pressefreiheit einzugreifen, sobald ironische oder kritische Kommentare auftauchen. Diese aggressive Eskalation hat die Debatte um die Grenzen des journalistischen Meinungsäußerungsrechts im Motorsport weiter angeheizt. Die Situation zeigt deutlich die Spannungen zwischen Rennställen und der Berichterstattung.

Implikationen für die Sportberichterstattung

Der Fall wirft Fragen zur Balance zwischen Schutz der Athleten und Freiheit der Medien auf. Während Leclerc die Kritik an sich als normal ansieht, grenzt er sich von der persönlichen Beleidigung ab. Die harte Reaktion der FIA und die Gegenreaktionen der Presse deuten auf ein strukturelles Problem hin. Experten diskutieren nun, ob zukünftige Akkreditierungen strenger reguliert werden müssen.