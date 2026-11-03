Earl Charles Spencer veröffentlicht 'Swan Song' und berichtet von der Kindheit mit Prinzessin Diana sowie Konflikten mit König Charles.

Earl Charles Spencer hat mit seinem neuen Buch " Swan Song. Diana, meine Schwester" emotionale Einblicke in das Leben seiner kürzlich verstorbenen Schwester Prinzessin Diana gegeben. Das Werk bietet erstmals einem deutschen Publikum Zugang zu diesen persönlichen Erinnerungen und Details aus ihrer gemeinsamen Kindheit. Die Veröffentlichung des Buches wurde bereits im September erwartet, wobei britische Medien vorab heftige Kontroversen um Vorwürfe gegenüber der königlichen Familie ausgelöst haben.

Kindheit und Humor der Prinzessin

Charles Spencer beschreibt den Humor seiner Schwester als außergewöhnlich und hebt ihre Fähigkeit hervor, stets über sich selbst lachen zu können. Sie erkannte das Absurde in vielen Situationen und strahlte eine positive Wirkung auf andere Menschen aus. Spencer vergleicht Dianas Auftreten mit dem Moment, in dem Kinder den Weihnachtsmann sehen und ihre Gesichter vor Freude strahlen. Diese persönlichen Anekdoten bilden den Kern der ersten Abschnitte des Werkes, das Spencer in Hamburg einem breiteren Publikum vorgestellt hat.

Also read „Soooo süß“: Prinzessin Naomi d'Orléans teilt knuffiges neues Foto von Baby Elisabeth

Kritik an König Charles III.

Ein zentraler Punkt des Buches sind die Vorwürfe gegenüber dem heutigen König Charles III. Spencer zitiert ein Telefonat, das kurz vor Dianas Beerdigung geführt wurde. Demnach sagte der damalige Thronfolger die Worte: Wir werden sie früh genug vergessen. Der Buckingham Palast reagierte ungewöhnlich scharf auf diese Aussage und verwies darauf, dass tiefe Trauer das Urteilsvermögen beeinträchtigen könne. Spencer ließ sich durch diese Antwort nicht einschüchtern und bekräftigte, dass diese Worte genau so gefallen sind.

Medienveranstaltung und deutsche Stimme

Bei der Präsentation in Hamburg sprach Spencer ausführlich mit der Moderatorin Julia Westlake über die gemeinsame Biografie. Der Schauspieler Peter Lohmeyer übernahm während des Events die deutsche Stimme und las ausgewählte Passagen aus dem Buch vor. Diese Veranstaltung diente dazu, die emotionale Tiefe der Erinnerungen für das deutschsprachige Publikum zugänglich zu machen. Spencer betonte, dass er versucht habe, die Wahrheit darzulegen und für seine Schwester einzustehen, nachdem sie keine Stimme mehr hatte.

Advertisement

Kontext und historische Einordnung

Die historische Einordnung der Ereignisse bleibt eng mit den Fakten des Lebens von Diana Spencer verbunden. Sie heiratete 1981 den heutigen König Charles III., doch das Paar ließ sich 1996 nach schwierigen Jahren scheiden. Im Jahr 1997 verunglückte Diana zusammen mit ihrem Partner Dodi Al Fayed bei einem Autounfall in Paris und erlag kurz darauf ihren schweren Verletzungen. Im August 2027 wird sich der Tod von Prinzessin Diana zum dreißigsten Mal jähren, was die zeitliche Distanz zu den beschriebenen Ereignissen unterstreicht.

Das Buch als Verlängerung der Trauerrede

Earl Charles Spencer betrachtet sein vierhundertseitiges Porträt als eine erweiterte Version seiner Trauerrede aus dem Jahr 1997. Ihm war damals bewusst geworden, dass er für Diana sprechen müsse, da sie selbst nicht mehr dazu in der Lage war. Er wollte einige Punkte richtigstellen, die nicht der Wahrheit entsprachen, und die Wahrheit darlegen. Spencer, der als Historiker und Journalist arbeitet, sieht diese Aufgabe als notwendig an, um das Andenken seiner Schwester auf eine ehrliche Weise zu bewahren.