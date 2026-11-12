Charles und Elton John sprechen über Musik und Wohltätigkeit

Prince Charles und Sir Elton John diskutieren in der Sonderausgabe von Rocket Hour über Musik, den King's Trust und gemeinsame Erinnerungen zum 78. Geburtstag.

Der 78-jährige Prince Charles feiert an diesem Samstag seinen Geburtstag, wozu der britische Palast eine besondere musikalische Geste geplant hat. Zur Feier des Anlasses wird eine Sonderausgabe der Radiosendung Rocket Hour ausgestrahlt, die auf der Streaming-Plattform Apple Music für das Publikum zugänglich ist. Diese Produktion hebt die zentrale Rolle der Musik in der Arbeit der königlichen Wohltätigkeitsorganisation The King's Trust hervor, die in diesem Jahr ihr fünfzigjähriges Bestehen begibt. Die Aufzeichnungen für diese besondere Episode erfolgten bereits im vergangenen Oktober in London, genauer im Stadtteil Battersea, wo sich die beiden prominenten Gesprächspartner trafen.

Musikalische Vorlieben und Wohltätigkeitsarbeit

In diesem exklusiven Gespräch rückt Sir Elton John, der Gastgeber der Sendung, die Bedeutung von Musik für die charitable Arbeit von Charles in den Mittelpunkt. Der Monarch betonte laut einer Pressemitteilung des Palastes, dass Musik schon immer einen festen Platz im Herzen des King's Trust eingenommen hat. Diese Verbindung zwischen künstlerischer Ausdrucksform und sozialer Verantwortung ist ein Kernpfeiler der Organisation, die jungen Menschen unterstützt. Die Sonderausgabe dient nicht nur der Unterhaltung, sondern soll auch das Bewusstsein für die langjährige Partnerschaft zwischen dem Königshaus und der Musikindustrie schärfen, die über Jahrzehnte gewachsen ist.

Also read Music Harbor: App für personalisierte Musik-Updates

Sir Elton John, der selbst 79 Jahre alt ist und als einer der einflussreichsten Musiker der Welt gilt, erwähnte im Vorfeld der Sendung, dass er aus den früheren Gesprächen mit Charles viel gelernt habe. Der Sänger zitierte den Prinzen mit den Worten, dass dieser ihm Dinge erzählt habe, die ihm bisher nicht bekannt waren. Diese Anspielung deutet auf tiefe, persönliche Einblicke hin, die über die öffentliche Rolle der beiden Männer hinausgehen. Es wird erwartet, dass die Sendung diese persönlichen Anekdoten und die gegenseitige Wertschätzung zwischen den beiden Musikliebhabern detailliert beleuchtet.

Gemeinsame Erinnerungen und humorvolle Einblicke

Ein mit dem Song Rocket Man unterlegter Trailer gibt dem Publikum bereits erste Einblicke in die Dynamik der beiden Gesprächspartner. Darin spricht Sir Elton John von einem ganz besonderen Gast, der ihm Gesellschaft leistet, und kündigt an, dass sie auch gemeinsame Erinnerungen teilen werden. Prince Charles bestätigt dies und erläutert, dass sie auf verschiedene Musiker blicken werden, die zu Beginn ihrer Karrieren Unterstützung vom King's Trust erhalten haben. Zu den erwähnten Künstlern zählt die britische Rockband Muse, die in den frühen Phasen ihrer Laufbahn von der Organisation gefördert wurde.

Advertisement

Neben den ernsten Themen der Wohltätigkeit sorgen auch humorvolle Momente für die Atmosphäre der Sendung. Die beiden Männer scherzen darüber, dass sie inzwischen alt genug seien, um in naher Zukunft als Experten bei der BBC-Antiquitätensendung Antiques Roadshow auftreten zu können. Dieser humorvolle Austausch zeigt die vertraute und entspannte Beziehung zwischen dem Monarchen und dem Rockstar, die sich über viele Jahre entwickelt hat und die für die besondere Ausstrahlung der Sendung sorgt.

Playlist und musikalische Vielfalt

Die Playlist der Sonderausgabe spiegelt die vielfältigen musikalischen Vorlieben von Prince Charles wider und reicht von klassischem Rock bis hin zu moderner Popmusik. Neben der Erwähnung von Muse wird auch die britische R&B- und Pop-Sängerin Raye auf der Liste geführt, die als große Fan von Charles gilt. Diese Auswahl unterstreicht die breite Palette des musikalischen Geschmacks des Monarchen und verbindet Generationen sowie verschiedene Genres. Die Integration dieser aktuellen Künstler in die Sendung zeigt auch die Aktualität des King's Trust, der weiterhin die nächste Generation von Talenten unterstützt.

Ausstrahlung und digitale Verfügbarkeit

Die Ausstrahlung der Special Episode von Rocket Hour findet am Samstag, dem 78. Geburtstag von Charles III., statt und ist weltweit über Apple Music verfügbar. Diese digitale Präsentation ermöglicht es einem großen internationalen Publikum, an dieser musikalischen Hommage teilzuhaben. Die Entscheidung, die Sendung auf einer führenden Streaming-Plattform zu veröffentlichen, unterstreicht die Bedeutung, die das Königshaus der digitalen Präsenz und der direkten Ansprache der Öffentlichkeit beimisst. Mit dieser Aktion wird nicht nur der Geburtstag gefeiert, sondern auch die anhaltende Relevanz von Musik in der modernen Gesellschaft und in der Arbeit der wohltätigen Organisationen des Monarchen gewürdigt.