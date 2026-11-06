Charlie Axel Woods unterschreibt Vertrag an der Florida State University

Charlie Axel Woods (17) wird ab Herbst 2027 College-Golf an der Florida State University spielen. Die offizielle Unterzeichnung fand am Freitag bei der Benjamin School statt.

Am Freitag hat Charlie Axel Woods die offizielle Verpflichtung an der Florida State University unterschrieben. Der siebzehnjährige Talentwechsel markiert den nächsten wichtigen Schritt in seiner sportlichen Laufbahn und wird ihn ab Herbst 2027 im College-Golf für die Seminoles antreten lassen. Die feierliche Zeremonie zum Herbst-Signing-Day der Benjamin School fand im Bundesstaat Florida statt und zog zahlreiche Aufmerksamkeit auf sich. Diese Veranstaltung ist traditionell der Ort, an dem vielversprechende Athleten ihre Zusage für die kommende College-Saison rechtlich bindend unterzeichnen.

Charlie Axel Woods unterzeichnet Vertrag an der Florida State University

Die Unterzeichnung der Vertragsdokumente für Charlie Axel Woods fand während des Herbst-Signing-Tag bei der Benjamin School an der Florida State University statt. Damit ist der Sportler offiziell für die Spielzeit ab dem Herbst 2027 an die Hochschule gebunden. Zuvor hatte Charlie Axel Woods seine Entscheidung bereits am 10. Februar 2026 öffentlich über Instagram bekannt gegeben. Damals besuchte er noch die Benjamin School in Südflorida als Junior. Die Planung der Timeline ergab sich daraus, dass eine rechtlich bindende Unterschrift erst im November des darauffolgenden Jahres möglich war. Seine Präsenz am Freitag unterstrich die Bedeutung dieses Moments für seine Zukunft.

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Tiger Woods und Elin Nordegren bei der Zeremonie anwesend

Papa und Golf-Legende Tiger Woods waren bei der Zeremonie anwesend, um seinen Sohn Charlie Axel Woods zu unterstützen. Er ist fünfzig Jahre alt und gilt als eine der größten Figuren im professionellen Golfsport. Auch Mama und die Ex von Tiger, Elin Nordegren, war zur Feier erschienen. Sie ist vierundsiebzig Jahre alt und begleitet die Familie nach der Trennung weiterhin bei wichtigen Ereignissen. Beide Elternteile posierten gemeinsam mit Charlie Axel Woods während der Unterzeichnung der Dokumente. Diese Geste der familialen Einheit stand im Mittelpunkt des Tages und bereitete den Weg für die nächste Phase in Charlie Axel Woods Karriere.

Historie der Familie Woods und Elin Nordegren

Tiger Woods und Elin Nordegren waren von 2004 bis 2010 verheiratet. Aus dieser Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor, darunter Charlie Axel Woods und Sam Alexis. Sam Alexis ist neunzehn Jahre alt und ebenfalls Teil der familiären Struktur. Die Ehe der beiden endete nach öffentlichen Enthüllungen über Affären von Tiger Woods Ende 2009. Ein Jahr später folgte die offizielle Scheidung. Elin Nordegren erhielt im Rahmen der Trennung eine Abfindung in Höhe von rund einhundert Millionen US-Dollar. Trotz der geschäftlichen und persönlichen Trennung bleibt die Ko-parenting-Beziehung bei sportlichen Anlässen wie der Unterzeichnung der Florida State University intakt.

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Charlie Axel Woods und die PNC Championship

Viele Golffans kennen Charlie Axel Woods seit Jahren aus der PNC Championship. Bei diesem Familienturnier tritt er regelmäßig gemeinsam mit seinem Vater Tiger an. Die Zusammenarbeit auf dem Platz zeigt die enge Verbindung zwischen Vater und Sohn, die auch über das rein Sportliche hinausgeht. Tiger Woods kommentierte diese Dynamik bei der Hero World Challenge im Jahr 2025. Er betonte, wie sehr ihm die Erfahrung gefällt, mit Charlie Teil dieses Prozesses zu sein und mitzuerleben, welche Möglichkeiten sich durch sein besseres Spiel ergeben. Tiger Woods gab an, dass Charlie selbst entscheiden wird, wo er spielen möchte und wo er spielen will. Diese Aussage unterstreicht die Unterstützung der Familie bei den Karriereentscheidungen.

Ausblick auf die Zukunft im College-Golf

Die Teilnahme am College-Golf ab Herbst 2027 wird für Charlie Axel Woods eine neue Herausforderung darstellen. Er wird nun unter dem Dach der Florida State University trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Die Erfahrung aus der PNC Championship und die Betreuung durch seine Familie bilden eine solide Basis für den Übergang. Die Entscheidung, sich für diese Universität zu verpflichten, ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses. Charlie Axel Woods hat durch konstantes Training und Sichtbarkeit in Turnieren seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Die offizielle Unterzeichnung am Freitag der Woche markiert den Beginn einer neuen Ära in seiner Sportlerkarriere.