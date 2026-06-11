Charlie Dalin, Weltrekordhalter und legendärer Segler, stirbt an Krebs

Charlie Dalin, ein legendärer Segler und Weltrekordhalter, hat seinen Kampf gegen Krebs verloren. Er war im Alter von 42 Jahren an Krebs gestorben und war bekannt für seine unerbittliche Ausdauer und seinen Mut. Seine Frau und Sohn trauern um ihn, und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte ihn als einen großen Segler und eine Lichtgestalt auf dem Ozean.

Charlie Dalin , ein legendärer Segler und Weltrekord halter, hat seinen schwersten Kampf verloren. Er ist im Alter von 42 Jahren an Krebs gestorben. Charlie Dalin gewann die Solo-Weltumseglung in Rekordzeit und war ein Vorbild für viele Segler .

Seine Frau und Sohn trauern um ihn, und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würdigte ihn als einen großen Segler und eine Lichtgestalt auf dem Ozean. Charlie Dalins Freund Yoann Richomme erinnert sich an seinen unerbittlichen Kampf und seine große Ausdauer bis zuletzt





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