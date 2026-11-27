Charlotte Carl belegt beim FIS-Rennen in Norwegen den ersten Platz. Die Skilangläuferin sammelt Weltcup-Punkte nach ihrer 18-monatigen Sperre.

Charlotte Carl hat ihr sportliches Comeback nach einer 18-monatigen Dopingsperre mit einem klaren Sieg beim FIS-Rennen in Gaalaa in Norwegen gefeiert. Die 31-jährige Skilangläuferin dominierte das Rennen über 10 Kilometer in der klassischen Stilart und erzielte damit entscheidende Punkte für die angestrebte Rückkehr in den Weltcup.

Sieg in Norwegen sichert Weltcup-Qualifikation

Bei jeder einzelnen Zwischenzeit war Charlotte Carl die schnellste Athletin des Wettbewerbs. Dieser deutliche Vorsprung vor dem Feld stellt einen fundamentalen ersten Schritt ihrer Rehabilitation im Spitzensport dar. Mit dieser Leistung hat sie die formellen Hürden für die Wiederaufnahme ihres internationalen Rennkalenders effektiv genommen.

Also read NFL Woche 11: Quarterback-Dynamik und Playoff-Rennen 2026

Geplante Wettkampfreise für weitere Punkte

Um die Qualifikationskriterien für den Weltcup zu erfüllen, startet Charlotte Carl am laufenden Wochenende beim Skandinavien-Cup. Dort tritt sie zunächst im Sprint an und wird zum Abschluss am Sonntag über 20 Kilometer in der Skating-Technik starten. Das strategische Ziel besteht darin, genügend Wertungspunkte zu sammeln, um bereits am kommenden Wochenende in Trondheim in den Weltcup zurückkehren zu können.

Kontext der Sperre und olympisches Aus

Die verhängte Sperre hatte schwerwiegende Konsequenzen für die Karriere der deutschen Athletin, darunter den Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Norditalien im vergangenen Februar. Das verbotene Medikament, welches zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt wird, führte zu diesem langjährigen Verbot. Seit September trainiert Charlotte Carl wieder fest mit dem nationalen Team ein.

Advertisement

Advertisement

Starker deutscher und schwedischer Wettbewerb

Neben dem Erfolg von Charlotte Carl zeigten andere deutsche Starterinnen solide Leistungen im Feld. Katharina Hennig Dotzlor belegte den 15. Platz und Helen Hoffmann erreichte den 16. Rang bei den 10 Kilometern im klassischen Stil. Laura Gimmler, Pia Fink und Katherine Sauerbrey schafften es ebenfalls in die Top 30.

Der Gesamtsieg im Rennen ging jedoch an die schwedische Delegation. Die Olympiasiegerin Ebba Andersson siegte vor Linn Svahn und Frida Karlsson, was den starken Auftritt der nordischen Konkurrenz unterstrich.