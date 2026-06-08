Charlotte Gott startet Musikkarriere mit erster Single "In Too Deep"

Die Tochter von Schlagersänger Karel Gott veröffentlicht ihre Debütsingle und strebt eine internationale Karriere an. Sie betont, dass sie unabhängig vom Vermächtnis ihres Vaters Erfolg haben möchte.

Charlotte Gott , die jüngste Tochter des legendären tschechischen Schlagersängers Karel Gott , startet ihre eigene internationale Musikkarriere . Die 20-Jährige hat ihre erste Single "In Too Deep" veröffentlicht und möchte bewusst ihren eigenen Weg gehen, ohne vom Erbe ihres Vaters zu profitieren.

Karel Gott, der 2019 verstarb, war eine Musiklegende und hinterließ seiner Familie ein geschätztes Vermögen von rund 35 Millionen Euro, doch Charlotte betont, dass sie für ihre eigene künstlerische Anerkennung arbeiten möchte. Bereits als Kind stand sie mit ihrem Vater auf der Bühne und wuchs in einem musikalischen Umfeld auf. Das Duett "Srdce nehasnou", das sie 2019 im Alter von 13 Jahren mit Karel aufnahm, gilt als ihr gemeinsames Abschiedslied.

Heute präsentiert sie sich als selbstbewusste junge Künstlerin mit eigener musikalischer Richtung im contemporary R&B. Sie hat schöne Erinnerungen an ihre Kindheit, etwa das gemeinsame Tanzen im Wohnzimmer oder die zahlreichen Biene-Maja-Puppen, die ihr Vater von Fans erhielt und die in ihrem Zimmer landeten. Charlotte, die eigentlich Charlotte Ella Gottová heißt und ihren Namen für die Karriere abkürzte, lebt heute weltweit zwischen Prag, Spanien und London, pflegt aber enge Beziehungen zu ihrer Mutter Ivana und ihrer Schwester Nelly.

Ihre Beziehung zu einem Freund hält sie privat. Mit ihrer Single und zukünftigen Projekten möchte sie zeigen, dass sie ihre eigene Künstlerin ist, die zwar das Erbe ihres Vaters schätzt, aber ihre eigene Stimme finden will





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