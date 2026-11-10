Charlotte Hornets beenden Niederlagenserie mit 124:112 gegen Cleveland

Die Charlotte Hornets gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers und stoppen sechs Pleiten in Folge. Die deutschen Talente Christian Anderson und Hannes Steinbach tragen zum Erfolg bei.

Die Charlotte Hornets haben ihre Niederlagenserie in der NBA beendet. Mit dem 124:112 gegen die Cleveland Cavaliers gelang dem Team der erste Sieg nach sechs Pleiten in Folge. Maßgeblich beteiligt waren die deutschen Basketball-Talente Christian Anderson und Hannes Steinbach.

Anderson, 20 Jahre alt, bestritt in dieser Partie sein zehntes NBA-Spiel. Mit neun Punkten stellte er dabei eine persönliche Bestmarke auf. Steinbach steuerte zwei Zähler zum vierten Saisonsieg der Hornets im elften Spiel bei.

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Charlotte Hornets kontrollieren das Spiel gegen die Cavaliers

Die Charlotte Hornets lagen im dritten Viertel zeitweise mit bis zu 33 Punkten in Führung. Vier Minuten vor Schluss stand es noch 118:110, sodass die Partie noch einmal spannend wurde. Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Bester Werfer der Begegnung war Grayson Allen mit 27 Punkten. Seine Leistung trug wesentlich dazu bei, dass die Hornets den Vorsprung im entscheidenden Abschnitt verteidigen konnten.

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Christian Anderson und Hannes Steinbach erhalten neue Chancen

Christian Anderson und Hannes Steinbach waren im Sommer in die NBA geholt worden. Aufgrund der großen Konkurrenz hatte es das Duo bislang schwer, zu Einsätzen zu kommen. Zusammen hatten beide zuvor die U18-Europameisterschaft und die U19-Vizeweltmeisterschaft gewonnen.

Mehrere Verletzungen sorgten nun für eine neue Chance im Kader der Hornets. Unter den Ausfällen war auch der Welt- und Europameister Dennis Schröder, der mit einer Zerrung am Oberschenkel fehlte.

Anderson nutzte seine Einsatzzeit und erzielte dabei seine bislang beste Punkteausbeute in der NBA. Steinbach ergänzte das Team mit seinen zwei Zählern, während die Hornets insgesamt geschlossen auftraten.

Los Angeles Lakers feiern sechsten Sieg in Serie

Auch die Los Angeles Lakers meldeten sich mit einem deutlichen Erfolg zurück. Ein Slowene im Lakers-Trikot kam beim 124:114 über die Atlanta Hawks auf 32 Punkte.

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Es war der sechste Sieg in Folge für die Lakers. Als erstes Team der Liga erreichten sie damit die Marke von zehn Siegen in dieser Saison.

Bedeutung des Erfolgs für die Hornets in der Saison

Der Sieg gegen die Cleveland Cavaliers ist für die Charlotte Hornets der vierte Erfolg im elften Saisonspiel. Nach sechs Niederlagen am Stück unterbrach das Team damit eine schwierige Phase.

Für die jungen deutschen Spieler Christian Anderson und Hannes Steinbach ist der Sieg zugleich ein Beleg dafür, dass sie in der NBA ihren Platz finden können. Die Partie zeigte, wie wichtig die Tiefe im Kader für ein Team in einer langen Saison sein kann.