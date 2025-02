Charlotte Würdig feierte den Valentinstag mit einem selbstbewussten Bikini-Foto

Die Ex von Sido überrascht ihre Fans mit einem sinnlichen Strandfoto und feiert den Valentinstag auf ihre Weise. Charlotte Würdig nutzt ihre sozialen Medien, um Statements über Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein zu setzen.

Charlotte Würdig (46) sorgte am Valentinstag mit einem besonderen Instagram-Post für Gesprächsstoff. Die Ex von Sido (44) überraschte ihre Fans mit einem sinnlichen Strandfoto, auf dem sie im Bikini zu sehen ist. Der Fokus des Fotos liegt auf der Rückseite ihres Körpers und insbesondere auf ihrem Po.

Mit der Bildunterschrift machte Charlotte deutlich, dass sie diesen Feiertag auf ihre eigene Art und Weise interpretiert: „Happy Valentinstag, oder wie man unter Singles gratuliert: fröhlichen Unabhängigkeitstag.“ Für ihre Fans ist ihr Schnappschuss wohl wenig überraschend, da Charlotte ihre sozialen Medien immer wieder nutzt, um Statements über Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein zu setzen. In der Kommentarspalte erhält die Moderatorin reichlich Zuspruch und viele Komplimente für den Schnappschuss. „Du siehst wahnsinnig gut aus“ und „Ein schöner Rücken kann auch entzücken“, lauten beispielsweise nur zwei von vielen weiteren Kommentaren.Charlottes Beziehung mit Sido bescherte ihr nicht nur ihre Kinder, sondern auch eine neugewonnene Freundin: Georgina Stumpf. Beide Frauen führten in der Vergangenheit eine Beziehung mit dem Musiker und sorgten vor Kurzem mit ihrer ungewöhnlichen Wohnsituation für Schlagzeilen – denn Charlotte und Georgina wohnen momentan unter einem Dach! „Georgina und ich haben uns kennengelernt, als sie mit Paul zusammenkam. Wir verbrachten Zeit zusammen, waren auch gemeinsam im Urlaub mit Kind und Kegel. Als die Beziehung der beiden auseinanderging und Georgina erst einmal nicht wusste, wo oben und unten ist, war für mich klar, dass ich natürlich weiterhelfe und nicht die Tür zumache – sondern sie erst recht öffne“, erklärte die 46-Jährige im Gespräch mit Bild.





