Charly, the Iconic Trigema Mascot, Now Hangs in a Gold Frame

Charly, the beloved mascot of Trigema, a family-owned business in Burladingen, has been elevated to a new level of fame. His oil portrait now hangs in the Ahnengalerie of the Grupp family, between the portraits of the great company founders. For Trigema, Charly is more than just a marketing gimmick; he has been an integral part of the company's advertising since 1990. His iconic status is further enhanced by his appearances in spots alongside Wolfgang Grupp, the company's CEO, and his sister Bonita.

In der Chefetage von Trigema hängt jetzt ein Affe im Goldrahmen. Es ist Charly , das Kult-Maskottchen des Familienunternehmens aus Burladingen. Sein Ölporträt hängt nun in der Ahnengalerie der Unternehmerfamilie Grupp, im Anzug, zwischen den Porträts der großen Firmen-Ahnen.

Für Trigema ist Charly längst mehr als nur ein Werbegag. Seit 1990 gehört der Affe zur Werbung des Unternehmens. Ab 1992 lief der Spot auf dem begehrten Werbeplatz kurz vor der „Tagesschau". Millionen Zuschauer sahen damals den Schimpansen mit Hemd, Krawatte und Brille vor dem Mikrofon.

Der kuriose Anfang: Der Film war ursprünglich gar nicht für Trigema gedreht worden. Das kaufte die Rechte, legte eine eigene Tonspur darüber und machte aus dem Affen eine der bekanntesten Werbefiguren Deutschlands. Der Sprech-Trick war simpel: Charly kaute Nüsse. Dadurch sah es so aus, als würde er reden.

Später war Charly auch in Spots mit Wolfgang Grupp senior zu sehen. Wobei „mit“ nicht ganz stimmt. Grupp sagte der : „Wir wurden beide unabhängig voneinander gefilmt. Ich wurde aufgenommen, wie ich durch die Produktion lief.

Der Affe wurde von einem Tierhalter gefilmt.

". Die Szenen seien zusammengeschnitten worden. Nach Kritik von Tierschützern wurde aus dem echten Affen später eine 3D-Figur. 2024 folgte der nächste Karrieresprung: Trigema erfand Charly als KI-Fashion-Influencer neu. Aus dem Affen am Nachrichtenpult wurde ein -Affe im Hoodie.

Dazu brachte Trigema auch eine eigene Charly-Kollektion heraus, unter anderem mit Fan-Shirt und Kapuzenpullover. Foto: Trigema/thjnk AG/dpa Jetzt also Ölporträt statt Werbespot. Gemalt wurde Charly von der Burladinger Künstlerin Hanna Bastian (53). Den vergoldeten Rahmen fertigte Vergolderin Sylvia Reh (48). 100 Prozent made in Germany, wie es sich für Trigema gehört.

Die neue Trigema-Ahnengalerie (v. l. ): Elisabeth und Wolfgang Grupp senior, Charly, Firmengründer Josef Mayer und seine EhefrauWolfgang Grupp junior sagte dem, Charly sei schon länger Teil der Betriebsfamilie als seine Schwester Bonita und er selbst. Während der Affe nun in der Ahnengalerie hängt, müssten die beiden Geschäftsführer auf diesen Platz noch warten. Außerdem meinte Grupp junior: „Sieht Charly besser aus als wir.





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