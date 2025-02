Charttechnik: Hohes Niveau – einsteigen, drinbleiben, Gewinne mitnehmen?

In dieser Ausgabe der BNP Paribas BORN Akademie geht es um die aktuelle Charttechnik und den DAX, der ein Allzeithoch jagt. Experte Rüdiger Born analysiert die wichtigsten Indizes, den Zinsmarkt und spannende Märkte wie WTI, Gold, Bitcoin und den US-Dollar.

Der DAX jagt ein Allzeithoch nach dem anderen, während die US-Indizes ins Stocken geraten und auf der Stelle treten. Zwar fehlt der Abwärtsdruck, doch echte Kauflaune sieht anders aus.

Droht der Bullenmarkt nun einzuschlafen? Stehen schwache Kursentwicklungen oder gar stärkere Rücksetzer bevor? Welche Signale sendet das aktuelle Marktverhalten – und wie sollte man darauf reagieren? In dieser Ausgabe der BNP Paribas BORN Akademie gehen wir diesen Fragen auf den Grund und analysieren die wichtigsten Indizes, den Zinsmarkt sowie spannende Märkte wie WTI, Gold, Bitcoin und den US-Dollar. Natürlich habt Ihr auch wieder die Gelegenheit, Eure Fragen zu stellen. Also nicht verpassen – ich freue mich auf Euch! Born Akademie ist unsere interaktive wöchentliche Internetsendung zum Thema Charttechnik. Der Namensgeber Rüdiger Born vermittelt Ihnen alle Themen spannend und kompakt indem er eine gute Mischung aus Theorie und Live-Praxis anwendet. Wie bewegen sich die Aktien-, Rohstoff- und Währungsmärkte? Stellen Sie live Ihre Fragen an unseren Experten Rüdiger Born. Schalten Sie ein, immer Mittwochs jeweils von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, hier, auf dieser Seite. Schalten Sie ein, immer Mittwochs jeweils von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Sie haben die Sendung verpasst? Kein Problem – Sie finden das Archiv der Charttechnik-Sendungen an dieser Stelle.





Charttechnik DAX Finanzmarktanalyse Rüdiger Born BORN Akademie

