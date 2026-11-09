Chase Budinger und Trevor Crabb qualifizieren sich für Olympia 2028

Nach dem Sieg bei den Norceca Championships sichert sich das Duo Budinger/Crabb den Startplatz für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.

Chase Budinger und Trevor Crabb haben sich erfolgreich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles qualifiziert. Die sportliche Bestätigung erfolgte am Sonntag im Rahmen der Norceca Championships, die als kontinentale Meisterschaften für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik gelten. Da der Turniersieger einen direkten Quotenplatz für die Spiele sichert, bedeutet dieser Erfolg den direkten Weg in die nächste olympische Ära für das US-Duo.

Sieg im Finale gegen mexikanische Kontrahenten

Im entscheidenden Endspiel trafen die beiden US-Amerikaner auf das mexikanische Paar Carlos Andres und Ines Vargas Lares, die beide zwanzig Jahre alt sind. Das Match verlief ausgeglichen und ging über drei Sätze, wobei die Erfahrung der Älteren den Ausschlag gab. Nach einer knappen Niederlage im ersten Satz mit 17 zu 21 Punkten, drehten Budinger und Crabb das Spiel im zweiten Durchgang klar mit 21 zu 16. Im dritten Satz sicherten sie sich die Führung mit 19 zu 17, womit der Titelgewinn und damit das Olympia-Ticket perfekt gemacht wurden.

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Erfahrung durch frühere Olympiateilnahme 2024

Für Chase Budinger ist dies die zweite Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in seiner Karriere. Bereits bei den Spielen 2024 in Paris war er am Eiffelturm aufgetreten. Damals bildete er ein Team mit seinem ehemaligen Partner Miles Evans, der heute 36 Jahre alt ist. Dieses Duo schied im Achtelfinale aus, da es den späteren Bronzemedaillengewinnern Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen unterlag. Mol ist 29 und Sorum 30 Jahre alt. Die Erfahrung aus Paris dient dem Paar nun als Fundament für die kommende Herausforderung in den USA.

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Von der NBA zum Beachvolleyball-Elite-Level

Die sportliche Biografie von Chase Budinger ist durch einen bemerkensweisen Wechsel geprägt. Der 2,01 Meter große Athlet wurde im NBA-Draft 2009 an 44. Stelle von den Detroit Pistons ausgewählt. Kurz darauf wurde er zu den Houston Rockets transferiert. Später spielte er auch für die Minnesota Timberwolves, die Indiana Pacers und die Phoenix Suns. Sein Karrierebestwert erzielte er 2011, als er 30 Punkte in einem NBA-Spiel warf. Im Jahr 2017 beendete er seine aktive Basketball-Karriere, um sich sportlich neu zu orientieren.

Größter gemeinsamer Erfolg und Heimvorteil

Den bis dato größten gemeinsamen Erfolg feierten Budinger und Crabb bereits in diesem Jahr. Beim Elite 16 Turnier in Gstaad in der Schweiz, einem Wettkampf der höchsten Kategorie im World Tour Kalender, sicherten sie sich die Silbermedaille. Dieser Erfolg untermauert ihre aktuelle Form und Qualität. Für den gebürtigen Kalifornier Budinger werden die Olympischen Spiele ein echtes Heimspiel, was die Bedeutung dieses Turniers für ihn persönlich weiter steigert. Es ist ein echtes Highlight seines zweiten Karrierewegs. Der Quotenplatz für die Spiele in rund eineinhalb Jahren ist damit fest reserviert.