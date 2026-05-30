Chase DeMoor hits back at Aleks Petrovic's fear-mongering, accuses him of being a coward

Chase DeMoor, a Netflix star known for his involvement in the reality show 'Too Hot To Handle', has responded to Aleks Petrovic's fear-mongering by accusing him of being a coward. DeMoor, who was scheduled to fight Petrovic in a boxing match, claims that Petrovic refused to engage in a title fight, agreed to only six rounds instead of ten, and wanted to use lighter gloves. DeMoor also mocks Petrovic's fear of facing him in a live event.

Das lässt er nicht auf sich sitzen! Chase DeMoor (29) hat auf die Angst-Ansage von Aleks Petrovic (35) reagiert und wirft dem deutschen Fame Fighter indirekt vor, ein Feigling zu sein.

Der Netflix-Star erklärt in einem Video auf: "Lass uns den Leuten erzählen, was wirklich vorgefallen ist. Ich habe dich gefragt, ob wir um einen Titel kämpfen. Du hast nein gesagt. Ich wollte 10 Runden à 3 Minuten gegen dich machen.

Du hast nein gesagt. Ich wollte 10-Unzen-Handschuhe. Du hast nein gesagt.

". Foto: Misfits Boxing; Foto Seven Sport; Pervin Inan-Serttas; Patric Fouad DeMoor ergänzt, dass er keine Angst vor dem großen Boxduell bei "Fame Fighting International" am 6. Juni in Leverkusen habe. Stattdessen schmetzt er den Angstvorwurf an Petrovic zurück: "Du hast Angst.

Hör auf zu weinen.

". Auslöser für die DeMoor-Reaktion war ein Ansage-Video von Petrovic, nachdem der Ami ein virtuelles Face-off, organisiert von BILD, geschwänzt hatte. Petrovic am Freitagabend: "Wo bist du? Alles ist vorbereitet.

Wir warten seit 40 Minuten. Hast du Angst, oder was? Du kannst nur Videos aufnehmen, nichts sonst. Du bist fake.

". Widerruf Tracking und Cookies Obviousläy saß DeMoor zum Zeitpunkt des Termins in einem Flugzeug nach New York. Nun versucht er, den Spieß erneut umzudrehen und Petrovic die Angstkarte zuzuschieben. Deshalb wohl auch die Enthüllungen zu den Rahmenbedingungen des Kampfes.

Angeblich will Petrovic nur 6 statt 10 Runden und mit etwas mehr gepolsterten Handschuhen (12 Unzen) kämpfen. DeMoor: "Kumpel, in 7 Tagen schlage ich dich vor deinem gesamten Land und die Leute werden applaudieren, weil du so gehasst wirst.

". Seit Wochen vergeht fast kein Tag, an dem einer der beiden Promiklopper nicht gegen den anderen schießt. Vor allem DeMoor hat sichtlich Spaß daran gefunden, seinen Kontrahenten öffentlich immer wieder zu provozieren. Zuletzt trieb es den Ami mit einem KI-generierten Video auf die Spitze.

In dem rund einminütigen Clip geht es um Aleks und seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26). Sie ist als eine Art Schmetterling animiert und hält einen Beutel voll mit einem weißen Pulver ins Bild. Darauf steht: "Maskuliner-Mann-Entferner". Dann sagt sie: "Mit diesem Maskulinen-Mann-Entferner wird mein Verlobter endlich kein maskuliner Mann mehr sein und mich nicht mehr wie eine Motte behandeln.

". In dem Video wird Petrovic als "Petrofisch" bezeichnet. Vanessa hat das Video mittlerweile kommentiert und schreibt zu einem Lachemoji: "WTF" ("Was zur Hölle? ")





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