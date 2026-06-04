Chase DeMoor provoziert Aleks Petrovic weiter: Neues KI-Foto und öffentliche Sticheleien vor dem Fight

Der Konflikt zwischen den beiden Promi-Boxern eskaliert. Chase DeMoor nutzt die Trennung von Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu für öffentliche Provokationen, inklusive eines manipulierten Fotos und emotionaler Statements. Der Kampf bei Fame Fighting International wird immer mehr zu einer persönlichen Abrechnung.

Der Streit zwischen Chase DeMoor und Aleks Petrovic eskaliert weiter. Nach der Pressekonferenz für den Kampf bei Fame Fighting International veröffentlichte DeMoor ein KI-generiertes Foto, das Petrovic als Esel darstellt.

Die Auseinandersetzung dreht sich maßgeblich um Vanessa Nwattu, die ehemalige Verlobte von Petrovic. Die beiden hatten sich nach ihrer Teilnahme bei "Temptation Island VIP" getrennt, nachdem Petrovic beleidigende Details über ihr Sexualleben öffentlich gemacht hatte. Derzeit nehmen beide an der RTL-Sendung "Prominent getrennt" teil, wo erneut Konflikte ausgetragen werden. DeMoor nutzt diese Situation, um Petrovic systematisch zu provozieren.

Er trug bei der Pressekonferenz ein pinkes Shirt mit der Aufschrift "I love Vanessa" und kündigte an, Petrovic "für Vanessa" zu verprügeln. Petrovic reagierte verärgert und forderte DeMoor auf, seine Ex-Freundin aus den Angelegenheiten herauszuhalten. DeMoor, der als "Box-Cowboy" verkleidet erschienen war, bleibt jedoch bei seiner Linie und will Petrovic im Ring besiegen - auch als Statement für Nwattu. Die persönlichen Diffamierungen und emotionalen Untertöne machen diesen Promi-Boxkampf zu mehr als nur einer sportlichen Begegnung





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