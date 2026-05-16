Chase DeMoor und Aleks Petrovic boxen bei "Fame Fighting International" - Chase zeigt ein "I love Vanessa"-Shirt und droht, Petrovic vor dem 6. Juni auszustechen.

Chase DeMoor und Aleks Petrovic boxen bei "Fame Fighting International" und stehen gemeinsam für die RTL-Show "Prominent getrennt" vor der Kamera. Chase zeigt ein knallpinks "I love Vanessa"-Shirt und bezieht sich damit auf Vanessa Nwattu, die Ex-Verlobte von Petrovic. Chase nutzt die Gelegenheit, um den mentalen Krieg gegen Petrovic zu führen und droht, ihn vor dem 6. Juni auszustechen. Petrovic reagierte mit scharfen Worten und forderte Chase, das Foto zu löschen. Chase antwortete nur mit einem lächelnd Lächeln und nannte Petrovic nervöser, weil er über Fotos reagierte, die künstlich intelligent erstellt wurden.

Chase DeMoor (29) und Netflix-Star Aleks Petrovic (35) boxen bei " Fame Fighting International ". Chase zeigt ein knallpinks "I love Vanessa"-Shirt und bezieht sich damit auf Vanessa Nwattu , die Ex-Verlobte von Petrovic.

Vanessa und Chase stehen gemeinsam für die RTL-Show "Prominent getrennt" vor der Kamera. Chase nutzt die Gelegenheit, um den mentalen Krieg gegen Petrovic zu führen und droht, ihn vor dem 6. Juni auszustechen. In einem anderen Video zeigt Chase ein Foto, auf dem sein Trainer sich auf den Mund küssen.

Chase hat das Foto künstlich intelligent erstellt und provoziert damit Petrovic. Petrovic reagierte mit scharfen Worten und forderte Chase, das Foto zu löschen. Chase antwortete nur mit einem lächelnd Lächeln und nannte Petrovic nervöser, weil er über Fotos reagierte, die künstlich intelligent erstellt wurden. Beide Boxkämpfer stehen kurz vor einem Kampf und werden am 6. Juni in der Ostermann-Arena in Leverkusen gegenüberstehen





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