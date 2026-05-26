Chase DeMoor und Aleks Petrovic treten gegeneinander an: "Tag der Abrechnung"

Chase DeMoor und Aleks Petrovic treten bei "Fame Fighting International" gegeneinander an. DeMoor hat sich für die RTL-Show "Prominent getrennt" qualifiziert und wird den Tag der Abrechnung mit Petrovic am 6. Juni in Leverkusen bestreiten. In einem Video zeigt DeMoor Vanessa Nwattu mit dem Namen "Maskuliner-Mann-Entferner" und spricht von dem, wie er "Petrofisch" bezeichnet wird. Auch Petrovic bezeichnet sich als "maskuliner Mann" und hat Vorwürfe gegen DeMoor in der Vergangenheit erhoben. Beide Promiklopper werden in Leverkusen am 6. Juni in den Ring steigen und sich gegeneinander bestreiten.

Chase DeMoor (29) und Netflix-Star Aleks Petrovic (35) treten bei " Fame Fighting International " gegeneinander an. Seit der Ankündigung gibt es kaum einen Tag, an dem einer der Promiklopper den anderen nicht provokativ kritisiert.

Vor allem DeMoor genießt es, seinen Kontrahenten immer wieder in die Öffentlichkeit zu provozieren. Jetzt treibt es DeMoor mit einem KI-generierten Video auf die Spitze. In dem rund einminütigen Clip sieht man Vanessa Nwattu (26) als einen Schmetterling animiert, der einen Beutel mit einem weißen Pulver hält. Darauf steht: "Maskuliner-Mann-Entferner".

Vanessa sagt: "Mit diesem Maskulinen-Mann-Entferner wird mein Verlobter endlich kein maskuliner Mann mehr sein und mich nicht mehr wie eine Motte behandeln.

". In dem Video wird Petrovic als "Petrofisch" bezeichnet. Vanessa hat das Video mittlerweile kommentiert und schreibt zu einem Lachemoji: "WTF". Diese Figur soll in dem DeMoor-Video Vanessa darstellen.

In der Hand hat sie den "Maskuliner Mann Entferner". Aleks bezeichnet sich in der Öffentlichkeit seit Jahren als "maskuliner Mann". Im letzten Jahr trennte sich Vanessa nach drei Jahren Beziehung vor laufender Kamera bei "Temptation Island VIP" von dem Fame-Fighter. Schon während der Ausstrahlung der Show flogen die Vorwürfe nur so hin und her.

Vanessa sagte damals: "Was du tust, ist emotionaler Missbrauch.

". In der Beziehung soll Aleks oft aggressiv gewesen sein – nicht körperlich ihr gegenüber, aber so heftig, dass in der gemeinsamen Wohnung Türen und ein Fenster zu Bruch gegangen seien. Er soll Vanessa sogar verboten haben, mit Freunden über die Beziehung zu sprechen. Aktuell stehen sie gemeinsam für die RTL-Show "Prominent getrennt" vor der Kamera – und auch dort wird wieder ordentlich gegeneinander geschossen.

Und das nutzt Chase gnadenlos für sich aus. Zuletzt zeigte er sich in einem knallpinken "I love Vanessa"-Shirt. In einem anderen Video veröffentlichte DeMoor ein Foto, auf dem zu sehen war, wie und sein Trainer sich auf den Mund küssen. Eine Fälschung, die DeMoor ebenfalls mit KI erstellt hatte – und bei Aleks für richtig Frust sorgte.

DeMoor bezeichnet den 6. Juni – dann steigen beide in Leverkusen in den Ring – als "Tag der Abrechnung"





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