Cheerleader der New England Patriots und Detroit Lions in München

Die Cheerleader-Teams der New England Patriots und Detroit Lions bereiten sich humorvoll auf das NFL-Spiel in München vor. Mit Deutschkursen und Auftritten auf dem Odeonsplatz schaffen sie eine einzigartige Stimmung für das Event in der Allianz Arena.

Die Cheerleader -Teams der New England Patriots und der Detroit Lions bereiten sich intensiv auf das bevorstehende NFL -Spiel in München vor, das am Sonntag in der Allianz Arena stattfindet. Die beiden Teams treffen dort um 15.30 Uhr aufeinander, wobei die Übertragung über RTL, NFL Game Pass und in den Squads der Vereine erfolgt. Um die Atmosphäre in der bayerischen Landeshauptstadt vor dem Kickoff zu steigern, engagieren sich die Tänzerinnen bereits vorab mit Charme und Humor bei den lokalen Fans.

Humorvolle Vorbereitung auf deutsche Ausdrücke

Unter dem Motto "Putting our German skills to the test before game day" haben die Cheerleader beider Mannschaften gemeinsame Videos auf ihren offiziellen Instagram-Kanälen veröffentlicht. Darin stellen sie typisch deutsche Redewendungen und beliebte Ausdrücke vor, wobei der Fokus besonders auf der bayerischen Lebensart liegt. Die Tänzerinnen üben fleißig die wichtigsten Vokabeln für ihren Aufenthalt in München, allen voran die herzliche Begrüßung "Servus". Die deutsche Aussprache erweist sich für viele der Akteure als schwierig, doch das Team der New England Patriots verfügt über eine perfekte Sprachlehrerin.

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Lana Vogler spricht fließend Deutsch

Die Cheerleaderin Lana Vogler aus dem Kader der New England Patriots bringt die nötigen Sprachkenntnisse mit. Die 22-jährige Tänzerin hat deutsche Wurzeln, da ihr Vater aus Stuttgart stammt. Благодаря этому sie kann fließend Deutsch sprechen und unterstützt ihre Mitspielerinnen bei der Vorbereitung auf das Großereignis. Diese persönliche Verbindung zur deutschen Kultur hilft dabei, die Distanz zwischen dem US-amerikanischen Sport und den deutschen Unterstützern vor dem Spiel am Sonntag zu überwinden.

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Auftritte auf dem Odeonsplatz und im Augustiner

Bereits am Freitag und Samstag vor dem Spiel sind die Detroit Lions Cheerleaders auf dem großen Fan Fest auf dem Münchner Odeonsplatz im Einsatz. Dort mischen sie sich gemeinsam mit Team-Legenden und Maskottchen unter die Besucher, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Parallel dazu feiern die Cheerleader der New England Patriots am Samstag unter dem Motto "Boston in Bavaria" im traditionellen Augustiner Stammhaus in der Münchner Innenstadt mit den Anhängern. Diese Auftritte dienen als direkte Interaktion mit der lokalen Gemeinde.

Die Erwartungen vor dem Spiel in der Allianz Arena

Die Vorbereitungen der Cheerleader-Teams zielen darauf ab, eine einzigartige Stimmung für das Football-Spektakel in der Allianz Arena zu schaffen. Indem sie sich aktiv in die bayerische Kultur integrieren und mit den Fans interagieren, tragen sie dazu bei, das Ereignis zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Die Kombination aus sportlichem Wettbewerb und kulturellem Austausch wird die Zuschauer vor dem Anpfiff des Spiels am Sonntag begeistern.