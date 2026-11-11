Cheerleading-Team der Stanford University legt schwerwiegende Vorwürfe gegen Trainerin Sarah Levine vor

Mehrere aktuelle und ehemalige Cheerleader der Stanford University berichten von Einschüchterung, Demütigung und medizinischem Missbrauch durch Trainerin Sarah Levine. Die Vorwürfe werfen Fragen zur Sicherheit im Hochschulsport auf.

Mehrere aktuelle und ehemalige Cheerleader der Stanford University haben im November 2025 Schulverantwortliche mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen Trainerin Sarah Levine konfrontiert. Die Betroffenen nennen ein Umfeld der Einschüchterung, öffentlicher Demütigung und Beharrlichkeit, ein verletztes Teammitglied weiter zu trainieren, trotz Gehirnerschütterung und schwerer Rückenverletzung.

Schuldzuweisungen und Vorfallbeschreibungen

Ein Zitat im Rahmen des "Stanford Daily" schildert eine Situation, in der Sarah Levine ein verletztes Teammitglied gezwungen hat, weiter zu trainieren, nachdem das Athletikteam Schwierigkeiten mit der Aufsicht hatte. Der betroffene Trainerin William ''Rush'' wurde ein Gehirnerschütterung erlitten, doch laut Indizien forderte sie ihn, den Trainingstag zu beenden. Die Folgen führten zum Krankenhausaufenthalt in der Notaufnahme.

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Eine andere ehemalige Cheerleaderin berichtet, während eines Trainings eine Rückenverletzung genommen zu haben. Mangelhafte Sicherungsmaßnahmen führten dazu, dass keine ausreichende Hilfe zur Verfügung war. Der Vorfall wurde im Oktober 2025 durch ein offizielles Beschwerdepapier an die Sportabteilung der Universität übermittelt, in dem die Trainerin verbal misshandelte und das betroffene Teammitglied in aller Öffentlichkeit angestrengen.

Auswirkungen auf Team und Saison

Die Aggressivität des Coachings hat laut mehreren Quellen zu einem massiven Austritt von Mitgliedern geführt. Während der Saison haben mindestens zwei Athleten das Team verlassen, und nach Ende des Jahres gab es nahezu einen kompletten Auszug von rund 15 bis 20 Athleten pro Jahr. Sarah Levine ist seit 18 Jahren Trainerin der Cheerleading-Aktivitäten der kalifornischen Universität.

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Die Hinweise wurden laut Bericht der "New York Post" an Sarah Levine gesendet, doch bis heute blieb diese Nachricht unbeantwortet. Das Thema wirft die Frage auf, ob die Universität ausreichend Schutzmaßnahmen eingerichtet hat und ob die Beschwerdeprozesse den Athleten dienen.

Gewalt gegen Sportler*innen: Gesetzlicher Rahmen und mögliche Konsequenzen

Der Fall hat Diskussionen über die Rechte von Sportlern und die Haftung von Trainerinnen ausgelöst. Laut den Richtlinien der NCAA könnte eine Verletzung der Sicherheitsstandards entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Die Universität hat angekündigt, die Unterlagen zu prüfen und mögliche Schulungen zu intensivieren.

Die öffentliche Kontroverse wird voraussichtlich weiterhin über den Lehrstundendeckung der emotionalen Belastung von Sportteams und der Verantwortung der Trainerinnen diskutiert werden. Wissenschaftler*innen und Sportberatungsexperten erwarten, dass die Universität künftig strengere Überwachung und Mentorensysteme einführt, um wieder solche Vorfälle zu verhindern.