Im September tritt Vucic als Staatspräsident Serbiens zurück und hofft, Regierungschef zu werden. Doch die Wahl gewinnt die Opposition und strebt einen politischen Kurswechsel an. Nun wird der Chef eines führenden serbischen Propagandamediums vorübergehend festgenommen.

"Das sagt mir, mit was für Idioten wir es zu tun haben", sagte Serbien s Ex-Präsident Vucic zum Applaus über die Festnahme im Parlament. Im September tritt Vucic als Staatspräsident Serbien s zurück und hofft, Regierungschef zu werden.

Doch die Wahl gewinnt die Opposition und strebt einen politischen Kurswechsel an. Nun wird der Chef eines führenden serbischen Propagandamediums vorübergehend festgenommen. Serbiens Justiz geht gegen das Medienimperium "Informer" vor, eines der wichtigsten Propagandaorgane, das den jahrelang autokratisch regierenden Ex-Präsidenten Aleksandar Vucic unterstützt hat.

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"Informer"-Inhaber und Chefredakteur Dragan Vucicevic sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Belgrad festgenommen worden, berichteten serbische Medien unter Berufung auf die Behörde. Er werde verdächtigt, über längere Zeit Panik und Unruhen verursacht sowie die Justiz behindert zu haben, hieß es weiter. Er werde zunächst für 48 Stunden festgenommen. Vucic bestätigte die Festnahme während einer lebhaften Parlamentsdebatte und zeigte sich entnervt, als Abgeordnete der bei der vergangenen Parlamentswahl siegreichen Studentenliste diese Nachricht mit Applaus begrüßten.