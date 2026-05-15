Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, sieht derzeit keine ausreichenden Beweise für einen Völkermord Israels im Gazastreifen. Er lehnte den Vorwurf des Genozids bewusst ab und betonte, dass Ankläger nicht aufgrund politischer Parolen oder öffentlichen Drucks handeln dürften, sondern ausschließlich auf Basis von Beweisen.

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan , sieht derzeit keine ausreichenden Beweise für einen Völkermord Israels im Gazastreifen. Er lehnte den Vorwurf des Genozids bewusst ab und betonte, dass Ankläger nicht aufgrund politischer Parolen oder öffentlichen Drucks handeln dürften, sondern ausschließlich auf Basis von Beweisen.

Der Journalist Mehdi Hasan konfrontierte Khan mit der Meinung von Experten und Luis Moreno Ocampo, dass die israelische Kriegsführung bereits als Völkermord einordnet werden könnte. Khan erklärte jedoch, dass der IStGH für eine konkrete Beweislage brauchte, die er aktuell nicht sah. Der IStGH-Chefankläger zog einen Vergleich zum Vorgehen gegen Russland im Ukraine-Krieg. Dort habe der internationale Gerichtshof „zunächst Haftbefehle wegen der Deportation ukrainischer Kinder beantragt und später weitere Verfahren im Zusammenhang mit Angriffen auf zivile Infrastruktur eingeleitet“.

Er betonte, dass die Ermittlungen auf Grundlage von Beweisen geführt würden, ähnlich wie es der internationale Gerichtshof in den oben genannten Verwicklungen gemacht habe. Im Laufe der Ermittlungen sollen neben der inzwischen leichteren Version Israels auch noch eine andere Version untersucht und beigepracht werden, wie Khan betont. Ihre Bestellnummer ist ": vorhanden"





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politik Internationales Richter Istgh Internationales Strafgerichtshof Khan Chefankläger Israelische Genozid Verfahren Putin-Verfahren Ukraine-Krieg Rissvotum Zivilbevölkerung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fiese Wohnungssuche-Falle: So schützen Sie sich vor Betrügern und AbzockeBetrüger nutzen die angespannte Wohnungssuche aus, kassieren Kautionen und verschwinden. Polizei-Experte rät: Alle Beweise sichern! So schützen Sie sich vor Abzocke.

Read more »

Die nächste Milliarden-Welle rollt an - und kaum jemand sieht diesen Drohnen-Player kommenAnzeige / WerbungDie geopolitischen Verwerfungen der vergangenen Jahre haben jeden Militärstrategen eines unmissverständlich klargemacht: Die Drohnentechnologie ist kein Zukunftsthema mehr, sondern

Read more »

Wal-Schicksal ungewiss: Keine Daten, keine Fotos: Ist Timmy längst tot?Ist der Buckelwal längst tot? Sehnsüchtig warten Walfans auf ein Lebenszeichen. Ausgerechnet vom Aussetzen des Tiers gab es keine Aufnahmen und danach auch keine Ortsdaten. Was mit dem Wal geschah, wird wohl ungewiss bleiben.

Read more »

Jamal Musiala sieht optimistisch auf die Weltmeisterschaft, obwohl er bei einem Punkt noch Optimierungsbedarf sieht.Jamal Musiala, Nationalspieler und Offensivstar des FC Bayern, blickt auf die kommende Weltmeisterschaft mit optimischer Einstellung, obwohl er bei einem Punkt noch Optimierungsbedarf sieht. Der Nationalspieler hat sich im Juli 2022 bei der Club-WM schwer verletzt und musste monatelang pausieren. Er betont, dass er noch Schritte nach vorne machen muss und was noch fehlt von letzter Saison, aber ist dennoch zuversichtlich, dass die Mannschaft alles möglich macht.

Read more »