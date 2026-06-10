Chelsea entlässt vier Nachwuchsspieler - Bruder von Michael Olise verliert den Platz

Der FC Chelsea trennt sich von vier Talenten, darunter Richard Olise, der jüngere Bruder von Michael Olise. Nach einem Jahrzehnt in der Cobham‑Akademie bleibt für den 20‑Jährigen nun ein Neuanfang nötig, während der Club seine Nachwuchskader neu strukturiert.

Der FC Chelsea hat offiziell bekannt gegeben, dass er vier Nachwuchsspieler aus seinem Kader entlassen wird - darunter der 20‑jährige Offensivspieler Richard Olise . Der junge Franzose, der bereits im Alter von neun Jahren in die renommierte Cobham‑Akademie wechselte und dort über ein Jahrzehnt trainierte, hat bislang den Sprung in die erste Mannschaft nicht geschafft.

In der laufenden Saison 2024/25 stand er zwar einmal im Kader für ein Conference‑League‑Spiel, erhielt jedoch nie eine Einsatzminute für das Profiteam. Damit endet für ihn ein langjähriges Kapitel beim Londoner Top‑Club, das nun Platz für neue Talente schaffen soll. Richard Olise ist der jüngere Bruder von Michael Olise, der nach einem erfolgreichen Durchbruch bei Crystal Palace und dem FC Bayern München zu einem der aufregendsten Offensivspieler Europas aufgestiegen ist und mittlerweile auch Mitglied der französischen Nationalmannschaft ist.

Während Michael in München durchstartet, bleibt für Richard die berufliche Zukunft ungewiss. Die Trennung von Chelsea bedeutet, dass er jetzt aktiv nach einem neuen Verein suchen muss, um seine Karriere wieder in Schwung zu bringen. Der Abschied fällt besonders schwer, weil er fast sein gesamtes fußballerisches Leben mit dem Klub verbracht hat, von der Jugend bis zum Übergang in den Profibereich.

Neben Richard Olise gehören auch Verteidiger Brodi Hughes, Mittelfeldspieler Sam Rak‑Sakyi und Angreifer Jimi Tauraiainen zu den vier Talenten, die den Verein verlassen. Besonders für Hughes bedeutet die Entlassung das Ende einer langen Zeit bei den Blues; er absolvierte lediglich zwei Einsätze für AFC Wimbledon in der dritten englischen Liga, bevor er zurück nach Chelsea kam.

Diese Entscheidungen sind Teil einer umfassenden Umstrukturierung im Nachwuchsbereich des Clubs, der seinen Kader für die kommende Saison neu aufstellen und dabei mehr Raum für neue Talente schaffen will. Während Michael Olise bereits zu den spannendsten Offensivspielern Europas zählt, muss sein Bruder nun einen neuen Karriereschritt finden und hoffen, dass er bei einem anderen Verein die Chance erhält, sich zu beweisen





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