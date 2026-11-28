Weil er in einem Interview über eine bittere Niederlage seines Klubs gegen den FC Liverpool zu scherzen scheint, zieht Chelsea-Profi Wesley Fofana den Zorn der eigenen Fans auf sich. Bei der nächsten Pleite seines Klubs leistet er sich auch sportlich einen Ausrutscher.

Weil er in einem Interview über eine bittere Niederlage seines Klubs gegen den FC Liverpool zu scherzen scheint, zieht Chelsea-Profi Wesley Fofana den Zorn der eigenen Fans auf sich.

Bei der nächsten Pleite seines Klubs leistet er sich auch sportlich einen Ausrutscher. Chelsea-Verteidiger Wesley Fofana ist bei der 2:3 -Niederlage bei Nottingham Forest nach einem nicht autorisierten Interview von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sangen die Gäste-Fans des kriselnden Premier-League-Klubs aus London zudem den derben Sprechchor "Fuck off Fofana, you're not welcome here". Das heißt so viel wie: "Verpiss dich Fofana, du bist hier nicht willkommen".

Advertisement

Advertisement

Die Pfiffe waren jedes Mal zu hören, als Fofana am Freitagabend den Ball berührte. Kurz nach dem Seitenwechsel verursachte der 25-Jährige dann auch noch einen Elfmeter, der das zwischenzeitliche 2:0 für Nottingham zur Folge hatte. Ein paar Minuten später wurde Fofana ausgewechselt. Der Abwehrspieler war im Sommer 2022 für angeblich rund 80 Millionen Euro von Leicester City zum FC Chelsea gewechselt.