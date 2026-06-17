Chelsea interessiert sich an Real-Star Álvaro Carreras: Alonsos 'Rache'-Aktion?

Erst vor wenigen Tagen wechselte Marc Cucurella von Chelsea zu Real Madrid. Nun soll Chelsea an einem Transfer von Álvaro Carreras interessiert sein, den Xabi Alonso damals nach Madrid geholt hatte. Während Alonsos Zeit bei Real gehörte Carreras zu den Stammspielern und wurde von Alonso gelobt. Eine Zusammenarbeit zwischen Alonso und Carreras ist also nicht unwahrscheinlich.

Vor wenigen Tagen gelang es Real Madrid , den FC Chelsea und damit dem eigenen Ex-Coach Xabi Alonso (44) den Linksverteidiger Marc Cucurella (27) abzuluchsen. Nun soll Alonso sich dafür revanchieren wollen: Chelsea ist offenbar an Real-Star Álvaro Carreras (23) interessiert, den Alonso erst im Sommer 2025 nach Madrid geholt hatte.

Das berichtete der englische Journalist Simon Phillips, auch die spanische 'as' hat die Nachricht bestätigt. Wegen des Cucurella-Wechsels spricht die spanische 'Sport' von einer 'Rache'-Aktion Alonsos gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Noch hat Chelsea allerdings keine offiziellen Schritte unternommen, um den spanischen Linksverteidiger an die Stamford Bridge zu locken. Es handelt sich offenbar nur um eine Sondierung von möglichen Transferzielen.

Dass Alonso große Stücke auf Carreras hält, ist längst bekannt. Schließlich war es der Trainer, auf dessen Anregen der Spieler im letzten Sommer von Benfica zu Real wechselte. Damals legten die Madrilenen ganze 50 Millionen Euro auf den Tisch. Während Alonsos Zeit bei den 'Königlichen' gehörte Carreras auch zu den absoluten Stammspielern.

In 25 seiner 34 Spiele in Madrid schenkte der Trainer ihm sein Vertrauen. Nach einem 2:0-Sieg über Espanyol Barcelona im September 2025 lobte Alonso Carreras ausgiebig: 'Ich war optimistisch, wir haben ihn ja schon länger beobachtet. Aber sein Charakter und sein Kampfgeist haben mich positiv überrascht. Er macht sehr wenige Fehler und hat eine tolle Mentalität.

Es ist überraschend, wie schnell er sich auf dieser Position durchgesetzt hat. Wir haben auch Fran, David und Ferland für diese Position. Aber seine Leistungen sind hervorragend.

' Eine Zusammenarbeit zwischen Alonso und Carreras ist also nicht unwahrscheinlich. Bis dahin muss allerdings noch einiges passieren - schließlich zahlte Real erst vor einem Jahr 50 Millionen für Carreras und wird keinen großen Verlust machen wollen. Druck haben die Madrilenen ebenfalls nicht. Der Linksverteidiger ist noch bis 2031 vertraglich an Real gebunden





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