Chelsea interessiert sich für Real-Madrid-Star Álvaro Carreras

Nach dem Transfer von Marc Cucurella zu Real Madrid zeigt Chelsea nun Interesse an Álvaro Carreras. Der ehemalige Real-Trainer Xabi Alonso hatte Carreras nach Madrid geholt und schätzt ihn sehr.

Vor kurzem konnte Real Madrid dem FC Chelsea den linken Außenverteidiger Marc Cucurella (27) abwerben. Nun zeigt Chelsea Interesse an Real-Madrid-Star Álvaro Carreras (23), den Xabi Alonso , der ehemalige Trainer von Real Madrid , nach Madrid geholt hatte.

Der englische Journalist Simon Phillips und die spanische 'as' haben diese Nachricht bestätigt. Die spanische 'Sport' spricht von einer 'Rache'-Aktion Alonsos gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber aufgrund des Cucurella-Wechsels. Bislang hat Chelsea jedoch keine offiziellen Schritte unternommen, um Carreras an die Stamford Bridge zu holen. Es handelt sich offenbar nur um eine Sondierung möglicher Transferziele.

Alonso schätzt Carreras sehr, da er es war, der den Spieler im vergangenen Sommer von Benfica zu Real wechselte. Damals zahlten die Madrilenen ganze 50 Millionen Euro. Während Alonsos Zeit bei Real Madrid gehörte Carreras zu den absoluten Stammspielern. In 25 seiner 34 Spiele in Madrid schenkte Alonso ihm sein Vertrauen.

Nach einem 2:0-Sieg über Espanyol Barcelona im September 2025 lobte Alonso Carreras ausgiebig. Er war optimistisch, da sie Carreras schon länger beobachtet hatten. Aber sein Charakter und sein Kampfgeist haben ihn positiv überrascht. Er macht sehr wenige Fehler und hat eine tolle Mentalität.

Es ist überraschend, wie schnell er sich auf dieser Position durchgesetzt hat. Sie haben auch Fran, David und Ferland für diese Position, aber seine Leistungen sind hervorragend





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