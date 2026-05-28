Chelsea legt Rekordpreis für Enzo Fernandez fest

Der Transferpoker um Enzo Fernandez spitzt sich zu. Der FC Chelsea hat ein Preisschild für den Argentinier festgelegt, der von Top-Klubs wie Real Madrid begehrt wird.

Der Transfer poker um Chelseas Enzo Fernandez spitzt sich immer mehr zu! Jetzt haben die Blues ein Preisschild für den heißbegehrten Argentinier festgelegt, das berichtet DailyMail.

Demnach verlangen die Engländer rund 140 Millionen Euro für den Spieler - das wäre Klub-Rekord. Schlägt ein Top-Klub wie Real Madrid zu? Zuletzt gab es in London Wirbel um den Mittelfeldspieler, er wurde im April sogar suspendiert. Während der Länderspielpause hatte Fernandez mit diesem Satz für Unruhe gesorgt: Ich würde gerne in Madrid leben.

Es ist eine wunderschöne Stadt, sie erinnert mich an Buenos Aires. Zuvor hatte er bereits nach seiner Ankunft im argentinischen Trainingslager Wechselgedanken angedeutet und gesagt: Wir werden nach der Weltmeisterschaft sehen (wie es weitergeht, d. Red. ).

Fernandez war im Januar 2023 für eine kolossale Summe von 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu den Blues gewechselt. Und soll im Sommer - wenn überhaupt - für noch mehr Geld gehen. An potenziellen Abnehmern mangelt es nicht. Wollen den argentinischen Nationalspieler (40 Länderspiele) offenbar verpflichten.

Zwischen Real und dem Fernandez-Berater Javier Pastore habe es sogar schon Gespräche gegeben. Der Weltmeister von 2022 soll auch mit dem FC Chelsea über eine mögliche Erneuerung seines Kontrakts gesprochen haben - allerdings bisher ohne Einigung. Klar ist: Die Position der Londoner ist nach der enttäuschenden Saison nicht die beste. Mit Platz zehn reichte es nicht für das internationale Geschäft.

Trotzdem hoffe Chelsea, dass Neu-Coach Xabi Alonso (44) Fernandez doch noch vom Verbleib überzeugen kann. Andernfalls würde der Klub aber zumindest ordentlich abkassieren





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