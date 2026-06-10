Chelsea-Offensivstars Cole Palmer und João Pedro tauschten den Fußballplatz gegen das Filmset. Überraschungsauftritt: Ein Werbefilm für das neue Album "Confessions II" von Popstar Madonna

Palmer und João Pedro, die nicht für die WM-Kader Englands bzw. Brasiliens nominiert wurden, gehören zu den prominenten Namen in "Confessions II – Der Film". Das knapp 14-minütige Video zeigt Madonna bei einer wilden Party, die in einer pikanten Toiletten-Fummelei endet.

Chelsea-Offensivstars Cole Palmer und João Pedro tauschten den Fußballplatz gegen das Filmset. Ihr Überraschungsauftritt: Ein Werbefilm für das neue Album "Confessions II" von Popstar Madonna .

Palmer und João Pedro, die nicht für die WM-Kader Englands bzw. Brasiliens nominiert wurden, gehören zu den prominenten Namen in "Confessions II – Der Film". Das knapp 14-minütige Video zeigt Madonna bei einer wilden Party, die in einer pikanten Toiletten-Fummelei endet. Präsentiert wurde der Clip am Freitag beim Tribeca Festival in New York, danach lud ihn die Sängerin auf ihren YouTube-Kanal hoch





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