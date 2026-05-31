Chelsea-Stichelei nach Arsenal-Finalniederlage: Ironie und Rückzug in den sozialen Medien

Nach der Finalniederlage Arsenas im Champions League Finale gegen Paris St. Germain reagierte der Londoner Rivale Chelsea mit einer ironischen Posts auf den sozialen Medien. Zunächst wurde mit Trophäen geprahlt, dann folgte eine versöhnliche Geste, die bei den eigenen Fans auf Ablehnung stieß. Eine Analyse der社交媒体 Reaktionen und der Londoner Club-Rivalität.

Im Finale der UEFA Champions League 2024 standen sich Paris Saint-Germain und Arsenal FC gegenüber. Das Spiel endete nach Verlängerung mit 1:1, sodass ein Elfmeterschießen über den Sieger entscheiden musste.

Paris setzte sich hierbei mit 5:4 durch, wodurch Arsenal erneut den Titel verpasste. Für den Londonerclub war es nach 2006 die zweite Finalteilnahme, die ohne den begehrten Henkelpott blieb. Kurz nach Spielende nutzte der Stadtrivale Chelsea FC die Gelegenheit, um auf den sozialen Medien mit einem ironischen Post auf den verlorenen Finaleinzug der Gunners zu reagieren.

Um 21:03 Uhr postete der offizielle Account eine Fotogalerie mit den gewonnenen Trophäen des Vereins, darunter die beiden Champions League Titel von 2012 und 2021. Der Text lud Fans dazu ein, das "Haus der Trophäen" im Londoner Stadion Stamford Bridge zu besuchen und eine Stadionführung zu buchen. Diese deutliche Anspielung auf die fehlenden internationalen Titel Arsenals wurde von vielen als geschmacklos kritisiert.

Wenige Stunden später, gegen 01:59 Uhr, löschte Chelsea den Beitrag nicht, sondern veröffentlichte einen weiteren Post, der ein Bild einesDirektduells zwischen beiden Teams zeigte. In einer versöhnlicheren, aber unklareren Geste hieß es: "Für unseren letzten Beitrag hätten wir uns wahrscheinlich noch eine weitere Rote Karte verdient! Aber im Ernst: Herzlichen Glückwunsch an Arsenal zum Gewinn der Premier League und zu einer starken Champions-League-Saison. Wir freuen uns darauf, den sportlichen Wettkampf in der kommenden Saison wieder aufzunehmen.

" Diese Rücknahme stieß bei der eigenen Fanbasis auf heftige Kritik. Zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag forderten die Löschung des ursprünglichen Posts, bezeichneten die Aktion als Schande und warfen dem Social-Media-Team vor, die "Ultras" - die Hardcore-Fans - verraten zu haben. Einige erinnerten daran, dass Arsenal in seiner Geschichte noch nie Chelsea zu einem Titel gratuliert habe.

Die Episode spiegelt die komplexe Rivalität zwischen den beiden Londoner Clubs wider, die trotz geografischer Nähe und gemeinsamer Stadtliebe auf dem Platz und in den Medien oft von abitierenden Gesten geprägt ist. Während Chelsea mit seinen internationalen Titeln weiterhin prahlen kann, bleibt Arsenals Warten auf den ersten Champions League Triumph bestehen. Die Reaktionen auf soziale Medien zeigen, wie schnell vermeintlich witzige Aktionen in der heutigen Fußballkultur nach hinten losgehen können, wenn sie als respektlos gegenüber der eigenen Fankultur wahrgenommen werden





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