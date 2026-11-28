Nach der 2:3-Niederlage gegen Nottingham Forest rutscht Chelsea weiter ab. Trainer Mauricio Alonso steht unter starkem Druck, die Champions-League-Plätze drohen in weite Ferne zu rücken.

Chelsea FC hat die jüngste Partie mit 2:3 gegen Nottingham Forest verloren und damit die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Trainer Mauricio Alonso befindet sich dadurch in einer zunehmend kritischen Phase, da das Team nach zwölf Spieltagen lediglich 16 Punkte auf dem Konto hat. Die Perspektiven für die qualifizierten Plätze der Champions League verschlechtern sich mit jedem verlorenen Spiel weiter. Die englische Boulevardzeitung The Sun fasst die aktuelle Situation mit der Schlagzeile zusammen, dass der Trainer verzweifelt um seinen Posten kämpft.

Das Spielgeschehen und die entscheidenden Fehler

Der Abend begann für die Blues bereits in der fünften Minute mit einem schweren Schlag. Igor Jesus erzielte mit einem spektakulären Volleyschuss die Führung für Nottingham Forest. Chelsea fand in der Folge kaum ins eigene Spiel und präsentierte sich vor allem in der Defensive höchst unsicher. Besonders der Innenverteidiger Wesley Fofana stand im Rampenlicht, obwohl er zuvor schwache Leistungen zeigte und von den eigenen Anhängern kritisiert wurde.

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In der 51. Minute folgte dann ein folgenschwerer Fehler seitens Fofana. Nach einem missglückten Eingreifen gegen Liam Delap verursachte er einen Elfmeter, den Morgan Gibbs-White zur 2:0-Führung verwandelte. Nur drei Minuten später konnte der eingewechselte Emmanuel Emegha durch ein Tor die Hoffnung auf ein Comeback wecken, doch der Abstand blieb groß.

Nottingham Forest sicherte das Ergebnis in der 73. Minute durch das zweite Tor von Gibbs-White endgültig. Der Versuch von Emegha, der ein Kopfballtor in der 89. Minute erzielte, kam zu spät, um den Ablauf noch zu ändern. Trotz zweimaliger Ergebniskorrektur durch die Blues blieb am Ende eine Pleite stehen.

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Kritik an den Personalentscheidungen

Neben dem Spielverlauf geraten auch die Aufstellungen und Taktiken von Mauricio Alonso stark in die Kritik. Der spanische Trainer hatte zunächst Levi Colwill auf die Bank gesetzt und stattdessen auf den kritisierten Fofana vertraut. Nachdem Fofana das Elfmeterfoul begangen hatte, nahm Alonso den Verteidiger schließlich von der Bank.

Die Sun schreibt dazu, dass die rätselhafte Elf und das Desaster rund um Fofana dem Trainer um die Ohren fliegen. Diese Personalentscheidungen werden als Hauptursache für die Defensive-Schwäche gesehen. Alonso selbst zeigte sich nach der Partie zwar ratlos, betonte aber auch, dass er weiter an Lösungen arbeite.

Folgen für die Tabellenposition

Die Niederlage vertieft die Krise bei Chelsea, die nach 12 Spieltagen bereits 6 Niederlagen verzeichnet. Mit nur 16 Punkten rutschen die Blues weiter ab und entfernen sich von den europäischen Plätzen. Trainer Oliver Glasner bei Nottingham Forest sah sich ebenfalls einer Niederlage gegenüber, was die Komplexität der Liga unterstreicht.

Die Fans fordern längst Veränderungen, da die aktuelle Leistung nicht den Ansprüchen des Vereins entspricht. Alonso erklärte, dass die Dinge nicht so laufen, wie gewünscht, und das Team sein Bestes gibt. Die kommende Zeit wird zeigen, ob der Trainer die Wende schaffen kann oder ob der Druck zu groß wird.