Ein 2:3-Auswärtssieg für Nottingham Forest gegen Chelsea vertieft die Krise der Blues. Nach sechs Niederlagen rutscht das Team unter Xabi Alonso in der Premier League weiter ab.

Chelsea steht in einer tiefen sportlichen Krise. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso erleidet am vergangenen Wochenende in Nottingham eine weitere bittere Niederlage. Mit einem 2:3 im Auswärtsspiel bei Nottingham Forest muss sich das Team geschlagen geben und verspielt damit wichtige Punkte für die Qualifikation zur Champions League.

Der Start in das Spiel war für Chelsea desaströs. Der brasilianische Angreifer Igor Jesus von Nottingham Forest nutzte eine Flanke von Munoz bereits in der fünften Minute, um per Volleyschuss das Tor zum 1:0 zu treffen. Dieser blitzartige Start unter Druck die Blues von Beginn an und ließ keinen Raum für taktische Anpassungen. Die Defensive um Torhüter Martinez zeigte in dieser Phase keine Ruhe, was den frühen Rückstand noch schmerzhafter machte.

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Der nächste Tiefpunkt folgte kurz vor der Halbzeitpause. Nach einem Sololauf von Delap wurde dieser im Strafraum von Fofana gefoult. Schiedsrichter verwandelte den Fehlentscheid in einen Strafstoß, den Ashley Gibbs-White souverän zum 2:0 zwischen die Pfosten verwandelte. Die Chelsea-Defensive wirkte in dieser Phase orientierungslos und ließ den Kontrahenten zu einfachen Lösungen vor dem Tor.

Erst in der zweiten Halbzeit zeigte Chelsea ein Stück weit zurück. Nach einem blockierten Schuss von Neto fiel der Ball zur Pause eingewechselten Emeka direkt in die Hände. Der Ersatzangreifer nutzte die Chance in der 54. Minute zum Anschlusstreffer. Doch diese kurze Hoffnung wurde schnell zunichtegemacht. Gibbs-White erhöhte in der 73. Minute auf 3:1 und sorgte damit für die erneute Zweitor-Führung seiner Mannschaft.

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Emeka gelang in der 89. Minute der Ehrentreffer zum 2:3, doch dies änderte nichts am bitteren Ausgang. Für Nottingham Forest ist der Sieg ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Abstieg. Trainer Glasner jubelte an der Seitenlinie, während sein Team nach dem 3:1-Sieg gegen Manchester City vor der Länderspielpause auch diesen Erfolg für sich verbuchen konnte. Die "Tricky Trees" zeigen sich in Home-Form zunehmend stabil.

Für Chelsea ist die Situation dramatisch. Mit sechs Saisonsiegen ist das Team auf einem schlechten Weg. In den letzten fünf Partien kassierte die Elf vier Niederlagen. Die Defensive gilt mit 23 Gegentoren als die zweitbeste der Premier League, gemeinsam mit Manchester United. Trotz einer Investition von über 400 Millionen Euro in neue Spieler, darunter 138 Millionen für Morgan Rogers, funktioniert das Zusammenspiel nicht.

Der Abgang von Führungsspielern wie Enzo Fernandez zu Manchester City und Marc Cucurella zehrt am Kader. Trainer Xabi Alonso sucht noch immer nach der perfekten Taktik mit seinem 28-Mann-Kader. Auch der Ausfall von Nationalspieler Reece James und Ex-Wolfsburger Maxence Lacroix schwächen die Aufstellung. Die Qualifikation zur Champions League erscheint unter diesen Bedingungen zunehmend unwahrscheinlich.